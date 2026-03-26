Ya es oficial: los estudiantes andaluces pueden solicitar una de las 10 becas para hacer prácticas en la Unión Europea

Estas becas tienen como objetivo contribuir a mejorar la inserción en el mercado laboral a los jóvenes andaluces. Europa Press

Comienza la cuenta atrás para ser uno de los 10 beneficiados con una beca de formación en Europa. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la resolución por la que se convocan las becas de formación y especialización sobre la Unión Europea y la Acción Exterior.

Las ayudas, que se pueden solicitar hasta el 21 de abril, permitirán que los jóvenes andaluces realicen prácticas de un año en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y en la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea.

La convocatoria contempla un total de diez becas. Siete de los beneficiarios se incorporarán a la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea, en Sevilla, y los otros tres se sumarán a la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas.

La dotación económica será de 14.150 euros brutos anuales para quienes realicen su formación en Sevilla y de 19.400 euros brutos para aquellos que se trasladen a Bruselas, tal como recoge el BOJA.

Los jóvenes que quieran solicitar las becas deberán cumplir una serie de requisitos: por un lado, deberán poseer la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, tener vecindad o haber nacido en Andalucía, tener menos de 35 años y no haber sido expulsados del servicio en ninguna Administración Pública mediante procedimiento disciplinario.

Asimismo, se tendrá que contar con una titulación universitaria oficial (Grado, Máster, Doctorado o Licenciatura).

En cuanto a los idiomas, quienes desarrollen su formación desde Sevilla deberán tener como mínimo el B2 en inglés o en francés; en el caso de desarrollar su formación en Bruselas, el solicitante deberá poseer el B2 en ambos idiomas.

La presentación de solicitudes se realizará preferentemente por vía telemática, utilizando certificado digital, a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía.

Estas becas tienen como objetivo contribuir a mejorar la inserción en el mercado laboral y ofrecen a los jóvenes andaluces oportunidades reales de desarrollo en el ámbito internacional.

Las ayudas están diseñadas para capacitar a jóvenes con vocación internacional, proporcionándoles conocimientos especializados y experiencia directa en instituciones y organismos vinculados a la Unión Europea y la acción exterior.