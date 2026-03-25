Confirmado por la Ley Tributaria: Hacienda solo puede reclamar una deuda durante 4 años, después prescribe

El límite se aplica tanto a personas físicas como a empresas y autónomos.

En España existe un mito persistente entre los contribuyentes, y es la idea de que Hacienda puede reclamar impuestos, recargos o sanciones de forma indefinida.

La realidad, sin embargo, es muy distinta y está claramente regulada en la Ley General Tributaria (LGT).

Según esta normativa, las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, contados a partir del momento en que finaliza el plazo de pago del impuesto correspondiente.

Este plazo de prescripción incluye no solo los impuestos propiamente dichos, sino también los recargos y sanciones derivadas de incumplimientos fiscales.

Es decir, si Hacienda no inicia acciones de comprobación, inspección o reclamación dentro de ese periodo, el contribuyente puede acogerse a la prescripción y, en la práctica, quedar liberado de la deuda.

El mecanismo está pensado para dar seguridad jurídica a los ciudadanos y evitar que las obligaciones fiscales puedan perseguirse de manera indefinida.

En la práctica, esto significa que el contribuyente puede organizar sus finanzas con cierta previsibilidad, sabiendo que después de cuatro años, siempre que no haya acciones iniciadas por la administración, la deuda queda extinguida.

Sin embargo, es importante destacar que el plazo de prescripción puede interrumpirse. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el contribuyente reconoce la deuda, realiza un pago parcial o se inicia un procedimiento de inspección.

En esos casos, el conteo de los cuatro años vuelve a empezar desde el momento de la interrupción. Por lo tanto, es fundamental no ignorar las notificaciones de Hacienda, ya que cualquier actuación puede reiniciar el plazo de prescripción.

También en empresas

Otro aspecto que muchos desconocen es que este límite se aplica tanto a personas físicas como a empresas y autónomos, y cubre todos los tributos gestionados por la Agencia Tributaria, desde el IRPF hasta el IVA o el Impuesto de Sociedades.

También incluye los intereses de demora y ciertas sanciones, aunque algunas sanciones muy graves pueden tener plazos distintos.

Para quienes han tenido problemas con deudas fiscales antiguas, conocer este principio puede ser un verdadero alivio.

En la práctica, significa que si una deuda tiene más de cuatro años y no ha habido acciones de Hacienda, el contribuyente puede solicitar su archivo o alegar la prescripción en caso de reclamación.

Esto está respaldado por la propia Ley General Tributaria, que establece que la acción de la administración tiene un plazo máximo de cuatro años.