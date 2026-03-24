Es oficial: inducir a otra persona a cometer conductas peligrosas para su integridad está penado con hasta 3 años de cárcel

En la práctica, esto abarca situaciones como retos virales peligrosos en redes sociales o presión para consumir drogas o alcohol.

En España, la legislación penal contempla de manera clara que no solo son delitos los actos que dañan directamente a otra persona, sino también aquellos que inducen o animan a otros a ponerse en peligro.

Según el Código Penal, la inducción a conductas que supongan un riesgo grave para la integridad física o la vida de otra persona puede ser sancionada con penas de hasta tres años de prisión, incluso si la conducta inducida finalmente no produce daños.

El objetivo de esta norma es proteger la integridad de los ciudadanos frente a conductas de riesgo inducidas por terceros.

En la práctica, esto abarca situaciones como retos virales peligrosos en redes sociales, presión para consumir drogas o alcohol, o incitación a conducir de manera temeraria.

Aunque muchas personas puedan pensar que solo se castigan las acciones consumadas que generan daño, la ley española deja claro que la mera inducción a comportamientos peligrosos ya constituye un delito.

Uno de los puntos más relevantes de este artículo es que no se requiere que se produzca un daño efectivo para que exista responsabilidad penal. Basta con que se haya persuadido, instigado o facilitado a otra persona a realizar una conducta que pueda poner en riesgo su salud o su vida.

Por ese motivo, la legislación aborda incluso los riesgos derivados de la presión social, especialmente sobre menores, o de la difusión de instrucciones peligrosas a través de medios digitales.

La pena máxima, de tres años de prisión, puede combinarse con multas y responsabilidad civil, si la conducta inducida termina causando lesiones o daños materiales.

Además, este tipo de delitos suele aplicarse de manera más severa cuando la víctima es menor de edad, persona vulnerable o dependiente, o cuando el autor obtiene algún beneficio económico o social de la conducta inducida.

Para los ciudadanos, esta normativa puede resultar sorprendente. Muchas veces se subestima la gravedad de ciertas acciones aparentemente "inocentes", como publicar retos en redes sociales que impliquen saltos desde altura, consumo de sustancias o experimentos peligrosos.

La ley deja claro que los responsables de inducir estas conductas pueden enfrentarse a consecuencias penales serias, incluso sin que haya un accidente.