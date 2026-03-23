Del robot que cuida ancianos a la IA que crea software: Sevilla lidera la revolución tecnológica con CTx Tech Experience

Más de 8.000 profesionales y 250 expertos situaron a Sevilla en el centro del ecosistema tecnológico del sur de Europa durante la primera edición de CTx Tech Experience.

A lo largo de dos jornadas, representantes empresariales, institucionales y tecnológicos coincidieron en una misma idea: la inteligencia artificial, la digitalización de las ciudades, la robótica y el talento emprendedor ya no son tendencias de futuro, sino la base sobre la que se está construyendo el presente del tejido empresarial.

El encuentro puso de relieve que la tecnología ha dejado de ser una simple herramienta para convertirse en una capa estructural dentro de las organizaciones, con aplicaciones reales que ya están transformando sectores estratégicos como la salud, la industria o el desarrollo urbano.

Uno de los momentos más llamativos fue la demostración de robots humanoides desarrollados por Synergy Tech Robotics, que captaron gran parte de la atención del público.

Su CEO, Darío Samaniego, explicó que “pronto incorporarán una IA que, además de eficiencia, les dote de empatía para acometer labores como el cuidado de ancianos y personas autistas, o el control de las constantes vitales de pacientes en los hospitales”.

A pesar del debate ético y legal existente, defendió su papel complementario al trabajo humano: “lejos de quitarnos el trabajo, los robots nos ayudarán con trabajos pesados y tareas peligrosas”.

La inteligencia artificial ocupó un lugar central en el programa. David Carmona, vicepresidente de Microsoft Discovery y Quantum, destacó el salto que está viviendo el desarrollo de software.

“En cuestión de unos pocos meses hemos pasado de agentes que asisten a los desarrolladores a sistemas capaces de desarrollar aplicaciones de forma autónoma bajo supervisión humana”, apuntó.

Innovación sanitaria

Desde el ámbito científico, José Luis Crespo, fundador de Quantum Fracture, acercó al público la física cuántica, mientras que la innovación sanitaria tuvo una presencia destacada con Brittany Barreto, quien alertó sobre “los puntos ciegos de la ciencia y las políticas” que están frenando el progreso en salud.

En esta línea, el proyecto DxGPT, impulsado por Julián Isla desde Fundación 29, evidenció el impacto real de la inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades raras, con más de un millón de usuarios en todo el mundo.

Talento femenino

El talento femenino también tuvo un papel relevante en una sesión organizada por Women in Tech España, que reunió a directivas de Oracle, Uber y Lactalis para analizar los retos y oportunidades del futuro tecnológico, destacando su papel estratégico en la transformación del sector.

Visita institucional

Durante su visita al evento, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, subrayó “la importancia de un evento internacional que consolida a la ciudad como capital de la tecnología, y concretamente de la inteligencia artificial”.

En esta línea, el segundo teniente de alcalde, Álvaro Pimentel, explicó el protocolo firmado con la Agencia Digital de Andalucía para reforzar la ciberseguridad y mejorar la capacitación digital de la ciudadanía sevillana.

Por su parte, el director general de Sevilla TechPark, Luis Pérez, repasó la trayectoria de más de tres décadas del parque tecnológico, “que alberga 575 empresas, genera 31.667 empleos directos y alcanza una actividad económica de 5.513 millones de euros, lo que representa el 2,56% del PIB de Andalucía y el 11,12% del PIB de la provincia”.

Empresarios y creadores de contenido

Uno de los momentos más esperados fue la intervención de José Elías, presidente de Audax Renovables, que llenó el auditorio con su habitual discurso directo.

Con más de 200 empresas en su trayectoria, se mostró muy crítico con la fiscalidad española, “que asfixia a empresarios y autónomos para luego hacer una distribución pésima de los recursos".

"No hay nada peor que dejar una sociedad sin esperanza, pero los políticos quieren que todos vivamos igual, y olvidan que su labor es hacer que vivamos mejor”, apuntó.

Sobre su experiencia como emprendedor, destacó la importancia de la actitud, la resiliencia y la prudencia: “y no sacar pecho demasiado pronto, porque en dos semanas puedes arruinarte”.

En el ámbito de la creación de contenido, Carlos Santa Engracia, cofundador de Topes de Gama, compartió su experiencia tras más de 8.000 vídeos y 1.300 millones de visualizaciones en YouTube.

Sus consejos a los emprendedores fueron claros: “Constancia, y contenido con propósito, y nunca buscar la perfección demasiado pronto”.

Tras dejar su trabajo hace 16 años para dedicarse a la tecnología, aseguró que su objetivo siempre ha sido “ayudar a los usuarios a conocer mejor los dispositivos que utilizan”, defendiendo la honestidad como valor clave y convencido de que “el componente humano seguirá teniendo un valor muy diferencial con la llegada de la IA”.