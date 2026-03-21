Ya es oficial: los andaluces podrán sacar medicinas con el móvil a partir de marzo gracias a la tarjeta sanitaria virtual

Un usuario consulta una de las aplicaciones de SAS. Junta de Andalucía

A partir de finales de marzo, los ciudadanos andaluces podrán llevar su tarjeta sanitaria en el móvil, gracias a la implantación de la tarjeta sanitaria virtual (TSV).

Este avance permitirá a los pacientes identificarse en centros de salud y hospitales, acceder a su historia clínica digital, retirar medicamentos con receta electrónica y gestionar citas médicas de forma más ágil.

La nueva tarjeta se integrará dentro de la Carpeta Ciudadana, un espacio digital que centraliza trámites, expedientes, notificaciones y documentos oficiales de la administración autonómica.

Allí también estarán otros certificados digitalizados, como el Carnet Joven, la Tarjeta 65 o la de familia numerosa, unificando así distintos servicios en un mismo lugar.

El consejero de Salud y Familias de Andalucía, Antonio Sanz, destacó en el VI Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL, que esta medida supone un paso más en la modernización del sistema sanitario andaluz y en su digitalización.

“La tarjeta sanitaria virtual permitirá reducir desplazamientos innecesarios, agilizar la identificación de los pacientes y acortar tiempos de espera en algunos trámites”, señaló.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESA 2030), cuyo objetivo es que cualquier ciudadano pueda identificarse en el sistema sanitario público a través del teléfono móvil, complementando la tarjeta física tradicional.

Andalucía se suma así a otras comunidades autónomas como Madrid y Galicia, que ya han implementado sistemas similares.

Funcionamiento

El funcionamiento de la TSV se basará en códigos QR y otros métodos de identificación digital reconocidos por el Sistema Nacional de Salud, garantizando la interoperabilidad con hospitales y centros sanitarios del resto del país.

Los usuarios solo necesitarán tener derecho a la asistencia sanitaria pública en Andalucía y contar con un método de identificación segura, como certificado digital, Cl@ve o QR móvil, para activar y utilizar la tarjeta de manera sencilla y segura.

Con esta medida, la administración andaluza pretende acercar la sanidad a los ciudadanos mediante la tecnología, ofreciendo comodidad y eficiencia sin sustituir completamente la tarjeta física, que seguirá estando disponible para quienes prefieran este formato.