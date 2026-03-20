Sevilla cambia las normas: las mujeres con burka o niqab no podrán acceder a edificios municipales como el Alcázar

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una medida que introduce cambios en el acceso a dependencias municipales: a partir de ahora, no se permitirá la entrada a personas que lleven el rostro completamente cubierto, una decisión que afecta directamente al uso del burka y el niqab en espacios públicos gestionados por el consistorio.

La iniciativa, impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular, salió adelante en el último Pleno municipal, abriendo un nuevo frente de debate político y social en la capital andaluza.

La norma no se limita a un espacio concreto, sino que se aplicaría a todos los edificios municipales, incluyendo lugares emblemáticos como el Real Alcázar de Sevilla, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad.

Desde el gobierno local se defiende que la medida responde a criterios de seguridad y de correcto funcionamiento de los servicios públicos.

El argumento central es la necesidad de poder identificar a las personas que acceden a instalaciones municipales, especialmente en trámites administrativos o en espacios donde se requiere control de acceso.

Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte oposición por parte de los grupos de izquierda, que votaron en contra y consideran que se trata de una medida innecesaria.

Según sostienen, no existe un problema real en Sevilla relacionado con el uso del burka o el niqab en edificios públicos, por lo que interpretan la decisión como un gesto político más que como una respuesta a una demanda ciudadana.

Viabilidad jurídica

Más allá del debate ideológico, uno de los puntos clave está en la viabilidad jurídica de la norma. Expertos señalan que los ayuntamientos tienen competencias limitadas en este ámbito y que cualquier restricción de este tipo podría entrar en conflicto con derechos fundamentales, como la libertad religiosa o la propia normativa estatal.

Por ello, la medida deberá someterse a informes jurídicos antes de su aplicación efectiva.

En la práctica, la decisión se enmarca en una tendencia que ya se ha visto en otros municipios españoles, donde se han planteado iniciativas similares bajo el argumento de la seguridad y la identificación.

No obstante, su aplicación real suele ser limitada y, en muchos casos, acaba generando más debate político que cambios tangibles en el día a día.

En Sevilla, mientras tanto, la noticia ha abierto una conversación que trasciende lo estrictamente normativo.

Para algunos, se trata de una cuestión de convivencia y reglas comunes en espacios públicos; para otros, de un movimiento simbólico que pone el foco en una minoría prácticamente inexistente en la ciudad.