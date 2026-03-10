Confirmado por la ley: difundir audios de WhatsApp puede conllevar una pena de entre 2 y 5 años de cárcel

La ley contempla penas aún más graves cuando, además de acceder a esa información privada, se difunde o comparte con terceros.

La difusión de audios o conversaciones privadas de mensajería instantánea, como los enviados a través de WhatsApp, puede constituir un delito en el ordenamiento jurídico español cuando se vulnera el derecho a la intimidad.

Así lo establece el Código Penal de España, que regula estos supuestos dentro de los llamados delitos de descubrimiento y revelación de secretos, recogidos en el artículo 197.

El artículo 197.1 del Código Penal tipifica como delito acceder o interceptar comunicaciones privadas sin consentimiento.

La norma dispone literalmente que "el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses".

Este precepto se aplica cuando una persona accede de forma ilegítima a conversaciones, mensajes o archivos privados —incluidos audios o mensajes intercambiados mediante aplicaciones de mensajería— con el objetivo de conocer o apropiarse de información personal de otra persona.

No obstante, la ley contempla penas aún más graves cuando, además de acceder a esa información privada, se difunde o comparte con terceros.

En este sentido, el artículo 197.3 establece que "se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años […] si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos".

Esto significa que la divulgación de audios privados —por ejemplo, reenviarlos a otras personas o publicarlos en redes sociales— puede constituir un delito penal si se trata de comunicaciones obtenidas vulnerando la intimidad de la persona afectada.

La jurisprudencia y la doctrina jurídica han señalado que estos delitos se aplican con frecuencia en el ámbito digital, especialmente cuando se difunden mensajes, imágenes o audios obtenidos sin autorización desde dispositivos móviles o plataformas de mensajería.

En consecuencia, la legislación española protege de forma expresa la confidencialidad de las comunicaciones personales.

Cuando esa privacidad se vulnera y el contenido se divulga sin consentimiento, el Código Penal prevé penas que pueden alcanzar entre tres y cinco años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

Así, aunque compartir un audio de forma aparentemente informal pueda parecer una práctica habitual en la comunicación digital, la ley establece límites claros: la difusión de comunicaciones privadas sin autorización puede constituir un delito contra la intimidad.