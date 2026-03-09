La Bienal de Flamenco de Sevilla llega a Nueva York de la mano de Sara Baras y acompañada de Sanz y Ayuso

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la bailaora Sara Baras durante al presentación. Ayuntamiento de Sevilla. Nueva York

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado la XXIV edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el New York City Center, en el marco del Flamenco Festival de Nueva York, donde Sevilla es la ciudad invitada en la presente edición.

La presentación tuvo lugar tras la actuación del espectáculo Vuela de Sara Baras, en una jornada que sirvió para proyectar en el corazón cultural de Nueva York la gran cita mundial del flamenco.

Durante el acto estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno; el delegado de Hacienda, Juan Bueno; el director de la Bienal, Luis Ybarra; y el director del Flamenco Festival, Miguel Marín, entre otras autoridades y representantes del ámbito cultural.

En su intervención, el alcalde agradeció especialmente a Miguel Marín la invitación para que Sevilla sea la ciudad protagonista del festival neoyorquino, así como la labor de Luis Ybarra al frente de la Bienal.

También tuvo palabras de reconocimiento para Sara Baras tras su actuación: "No había mejor manera de presentar la Bienal que después de ver cómo el flamenco puede elevarse -desde Sevilla- hasta conmover a Nueva York".

Asimismo, Sanz subrayó con contundencia la dimensión internacional del evento, que "no es un festival más" y lo catalogó como "el referente absoluto del flamenco en el mundo". "Es el lugar donde el arte se consagra y el faro que marca el rumbo", señaló.

El alcalde Sanz recordó que, aunque hoy existen festivales en ciudades como Tokio, París, Londres, Buenos Aires o Nueva York, "todos saben que el pulso, la verdad y la raíz del flamenco están en Sevilla".

En este sentido, defendió la proyección de una ciudad "viva, contemporánea, abierta al mundo, que respeta su tradición pero que no vive anclada en ella".

Venta de entradas

Uno de los datos más destacados de la presentación fue el balance de venta anticipada de entradas.

Tal y como anunció el alcalde, "hace menos de un mes presentamos la programación de la próxima Bienal en Sevilla y abrimos la venta de entradas. En menos de treinta días hemos superado los 500.000 euros en venta anticipada. Es un récord absoluto en la historia de la Bienal. Nunca antes se había alcanzado esa cifra con tanta antelación", subrayó Sanz.

El primer edil añadió que este dato "significa confianza, interés internacional y gestión". Asimismo, destacó que por primera vez la programación se ha puesto a la venta con tanta previsión, lo que demuestra una planificación "seria, eficaz y ambiciosa".

El primer edil incidió en que apostar por la cultura "no es un discurso, es dotarla de recursos, planificación y estabilidad", recordando que el flamenco es identidad, pero también industria cultural, empleo, turismo de calidad y prestigio internacional.

"Cada edición de la Bienal atrae a miles de visitantes de alto impacto cultural y económico. Eso es marca ciudad", afirmó.

Uno de los momentos más esperados de la XXIV edición será la inauguración a cargo de Sara Baras, que regresa a la Bienal tras catorce años de ausencia con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo Infinita, que se presentará en el Teatro de la Maestranza.

Un regreso que el alcalde Sanz calificó de "especialmente simbólico" al reforzar el vínculo entre "una artista universal y la gran cita mundial del flamenco en su ciudad".

Durante el acto, Luis Ybarra desgranó los principales hitos de la programación de esta XIV edición, mientras que Miguel Marín puso en valor la conexión cultural entre Sevilla y Nueva York a través del flamenco.

De igual manera, Sanz agradeció también la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, destacando que "la cultura nos une más allá de territorios. El flamenco es patrimonio común, es España proyectándose al mundo con dignidad y excelencia".

"Sevilla y Madrid, España y Estados Unidos, unidos esta noche por un arte que nació en nuestra tierra pero que pertenece ya a la humanidad", concluyó el alcalde, reafirmando que la Bienal de Flamenco es "nuestro mayor activo cultural, el espejo en el que se miran los artistas y el faro que guía al flamenco hacia el futuro sin perder jamás su verdad".