David, óptico: "Yo soy de la Esperanza de Triana, pero tengo claro que el número de nazarenos hay que limitarlo"

La Cuaresma también se vive a pie de calle. Entre escaparates, conversaciones rápidas y el ir y venir de vecinos que ya cuentan los días para la Semana Santa, emergen historias como la de David.

Este sevillano de 52 años es óptico y trabaja en el barrio de Los Remedios. Desde su mostrador atiende a clientes durante todo el año, pero cuando llega este tiempo la conversación pone el foco en las cofradías, pasos, recuerdos de los días grandes.

David es un apasionado de la Semana Santa. Pero lo es más de la Esperanza de Triana. Habla de ella con la convicción de quien la ha visto muchas veces y nunca se cansa.

Sin embargo, también es consciente de lo que hermandades como la suya suponen. Sobre todo, de la espera que hay que aguantar para ver a sus titulares desfilar por delante. Por este motivo, es tajante: "Por supuesto que hay que limitar el número de nazarenos".

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La Fe.Todo lo que se relaciona con el cristianismo.

¿Y lo peor de la Semana Santa?

Sin duda, la masificación que hay, sobre todo en el centro de Sevilla.

¿Cuál es su hermandad preferida?

La Esperanza de Triana.

¿Qué es para usted la Semana Santa?

Tradición. Después de tantos años, la Semana Santa no se podría definir de otra forma.

¿Caben más hermandades?

Sí, yo creo que sí.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

Su luz.

Una calle para ver los pasos

Pureza, claramente. No soy de los que se van allí a coger sitio pero intento ver al Tres Caídas y a la Esperanza de Triana a su paso por la calle. Soy de los que van a verlos todos los días, sea Semana Santa o no.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

No. Quizás ha cambiado la masificación, que ahora no te puedes ni mover por las calles.

¿Cómo se la imagina en 20 años?

No me la imagino. Más o menos igual.

¿Hay que cambiar la Carrera Oficial?

No, yo la veo bien tal y como está.

¿Cómo hay que moverse en la bulla?

Lo mejor es no moverse.

¿Esperar o buscar los pasos?

De buscarlos.

¿Macarena o Triana?

Me gustan los dos, pero Triana me tira más.

¿De Cristo o de palio?

Tampoco tengo preferencia.

¿Qué opina de los que chillan a los pasos?

Mientras que no sea una falta de respeto, me parece bien. Cada uno tiene su forma de ver la Semana Santa. A veces a mí me entran ganas de hacerlo, pero me contengo.

¿Hay que limitar el número de nazarenos?

Por supuesto que sí. A este paso la Madrugá va a llegar al Sábado Santo.

¿Y las sillitas?

No lo creo, las veo una buena opción. No creo que supongan ningún peligro.