Confirmado por la Aemet: la borrasca Regina traerá de vuelta las lluvias a Sevilla con un riesgo de tormenta del 95%

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma el regreso de un escenario meteorológico significativamente inestable en los próximos días para Sevilla y su entorno, impulsado por la llegada de la borrasca Regina.

Se trataría de la decimoséptima de la actual temporada, que fortalecerá la entrada de aire húmedo desde el sur y hará que las lluvias vuelvan con fuerza a la provincia a partir de este martes.

Según los modelos de predicción de la propia Aemet, la probabilidad de precipitación en la capital hispalense rozará el 95 por ciento en algunas franjas horarias, especialmente el martes y miércoles, con chubascos que además podrán estar acompañados de tormenta eléctrica y rachas de viento localmente fuertes.

Esta tendencia de inestabilidad es consecuencia directa del paso de Regina, que se situará sobre el norte de África y favorecerá la llegada de nubes cargadas de humedad hacia Andalucía y otras zonas del sur peninsular.

Riesgo de tormenta

Los pronósticos de Aemet muestran cómo la nubosidad irá en aumento desde primeras horas del martes, con cielos muy nubosos que dejarán paso a lluvias persistentes e intermitentes durante buena parte del día, sobre todo en la segunda mitad de la semana.

La probabilidad de precipitación, según las gráficas de predicción local, supera el 90 por ciento en determinadas horas, lo que indica que las lluvias no serán esporádicas sino generalizadas y de cierta intensidad en el área metropolitana de Sevilla.

A esto se suma la probabilidad de tormenta, que se estima en un 85 por ciento para la segunda parte del miércoles y de hasta un 95 por ciento para toda la jornada del miércoles.

Evolución diaria

Para el martes, los modelos de Aemet anticipan un aumento claro de la nubosidad desde la madrugada, con posibilidad de lluvia continua a lo largo del día. La probabilidad de precipitación se situará en torno al 90 por ciento en muchas horas, con alta probabilidad de tormenta.

La jornada del miércoles será notablemente inestable, con lluvias que podrían mantenerse de forma casi constante y con alta posibilidad de tormentas severas en determinados momentos, sobre todo en la segunda mitad del día.

Durante jueves y viernes, aunque las precipitaciones pueden disminuir en intensidad, la nubosidad persistirá y no se descarta que queden chubascos aislados.

La llegada de Regina supone un cambio claro en la tendencia meteorológica tras días relativamente más tranquilos, y condiciona la planificación cotidiana de sevillanos y visitantes, especialmente en actividades al aire libre o desplazamientos por carretera.

La Aemet insiste en la importancia de seguir actualizaciones continuas de los avisos, dado que la intensidad de la borrasca puede variar en las próximas horas y afectar de forma distinta a distintas zonas de la provincia.