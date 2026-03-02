Sevilla celebrará la boda de Carlos V e Isabel de Portugal con un videomapping gratuito en el Alcázar: fecha y horario

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la presentación del videomapping. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

Sevilla celebrará el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal con un videomapping gratuito que irá acompañado el primer día de fuegos artificiales.

El espectáculo, titulado '500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal: Entre el poder y el amor', se plasmará en la muralla de los Reales Alcázares y la puerta del León a partir desde el próximo 11 de marzo hasta el 15.

Cada día habrá seis pases de 12 minutos y a los que podrán acceder unas 2.000 personas. Estos tendrán lugar a partir de las 20:30 horas.

El primer día, el vídeo irá acompañado de fuegos artificiales y habrá una recreación del enlace a cargo de la compañía de Teatro Clásico de Sevilla.

De esta última actividad habrá cuatro pases repartidos entre el 11 y el 12 de marzo. En ambas jornadas habrá dos episodios, uno a las 21:00 horas y otro a las 22:00.

Las entradas serán gratuitas y el Ayuntamiento informará en los próximos días del procedimiento para acceder a ellas.

Esta cita se suma al resto de actos que está impulsando el Consistorio para conmemorar el enlace real. Sin ir más lejos, el pasado sábado tuvo lugar un desfile que recreó la entrada de los monarcas a la ciudad.

En el pasacalles participaron 120 actores y "movilizó a más de 900.000 personas, lo mismo que un día de la Semana Santa", según ha indicado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, durante la presentación del videomapping.

El primer edil ha señalado que con el espectáculo de luces se busca "festejar lo que supuso este enlace entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal".

"Volveremos a encontrarnos en este mismo marco del Real Alcázar para conmemorarlo como merece: poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra historia y la capacidad de Sevilla para seguir emocionando al mundo desde este rincón incomparable", ha destacado el alcalde.

El espectáculo se apoya en fuentes históricas como el trabajo de Juan de Mata Carriazo, "para ofrecer un relato contemporáneo sin renunciar a la fidelidad histórica, y contará con banda sonora original, locución e iluminación artística diseñadas expresamente para esta obra".