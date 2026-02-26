Rubén Blades, Fatboy Slim, Mora y Omar Courtz se suman al cartel de Icónica Fest 2026

Rubén Blades, Fatboy Slim, Mora y Omar Courtz participarán en el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. El CEO del festival, Javier Esteban, ha anunciado las nuevas incorporaciones durante la presentación oficial de la cita, que ha contado con la presencia del influencer y divulgador sevillano Javier García Ruiz, conocido como psicologo.sevillano.

"Volvamos a la Plaza" ha sido el lema del evento. Según ha señalado la organización del evento en una nota de prensa, "la iniciativa pone el foco en la Plaza de España como símbolo de comunidad y punto de encuentro intergeneracional". En los próximos meses, el festival anunciará más nombres.

El 10 de julio, llega la música urbana a la Plaza de España de la mano de Omar Courtz. El cantante se ha consolidado como una de las figuras emergentes más sólidas del panorama urbano latino. Cantante y compositor de reguetón, trap y R&B, lanzó en 2024 su primer álbum, ‘Primera Musa’, que alcanzó el número 1 en España y el número 2 en la lista Latin Rhythm Albums de Billboard.

Courtz representa una nueva generación de artistas con formación y visión global. Ha colaborado con nombres como Anuel AA, Rauw Alejandro, Pitbull o J.Balvin, y ha sido señalado por Billboard como uno de los artistas que hay que tener en el radar.

El cantante puertorriqueño Mora actuará en el festival el 12 de julio. Comenzó su carrera de forma independiente y ahora es colaborador habitual de Bad Bunny y autor de algunos de sus éxitos. Mora ha construido una discografía personal que combina romanticismo, melancolía y contundencia urbana.

Norman Cook, mundialmente conocido como Fatboy Slim, y su música electrónica ocuparán Plaza de España el 14 de julio. El DJ ha convertido en sus escenarios enclaves tan inusuales como la Gran Muralla China o la playa de Río de Janeiro ante miles de personas.

El 15 de julio será el turno del icono de la música latina y figura de la revolución salsera en Nueva York durante los 70, Rubén Blades. Este ha ganado 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy. También ha sido reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

Además de los últimos cuatro artistas anunciados, la quinta edición del festival contará con la presencia de Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte (20 de junio), La Plazuela y Califato ¾ (21 de junio).

También Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).