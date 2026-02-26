Confirmado por la Junta: las mujeres de entre 40 a 49 años entrarán en el cribado de cáncer de cérvix en marzo

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Europa Press

La Junta de Andalucía ha confirmado que a partir del próximo mes de marzo las mujeres de entre 40 y 49 años se incorporarán al programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante el Pleno del Parlamento de Andalucía, donde ha avanzado que el objetivo es alcanzar en 2029 una cobertura del 100 por ciento.

Sanz ha recordado que desde julio de 2024 el cribado es poblacional en toda Andalucía y ofrece cobertura a las mujeres de entre 25 y 65 años "de forma global, homogénea y reglada".

Desde su implantación y hasta comienzos de este año, 121.000 mujeres han participado en el programa, lo que supone una cobertura del 84 por ciento.

El titular de Sanidad ha subrayado que el objetivo del cribado es prevenir y detectar de manera precoz el cáncer de cuello de útero.

Según ha explicado, "el seguimiento y detección de estas lesiones permite disminuir significativamente la incidencia de cáncer de cuello de útero hasta en un 90 por ciento".

Asimismo, ha añadido que, en caso de detectarse un tumor, el diagnóstico precoz incrementa notablemente las posibilidades de tratamiento y curación.

Las pruebas se realizan conforme a las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud. En el caso de las mujeres de entre 25 y 34 años, la prueba consiste en una citología cada tres años si los resultados previos son normales.

A partir de los 35 años, el estudio principal es la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) y, si el resultado es positivo, se procede a realizar una citología complementaria.

Tramos

El cribado poblacional comenzó por los tramos de 25 a 29 años y de 60 a 65 años, con la incorporación progresiva del resto de grupos de edad. La entrada en marzo de las mujeres de entre 40 y 49 años se enmarca en ese despliegue gradual.

Durante su intervención, Sanz ha señalado que el Ejecutivo autonómico pretende seguir ampliando la cobertura y fomentar la participación.

"Queremos continuar aumentando la cobertura y queremos que cada vez más mujeres acepten la invitación", ha afirmado, defendiendo la necesidad de impulsar campañas periódicas de concienciación.

El consejero también ha recordado que a finales del pasado año se puso en marcha un Plan de Acción para los cribados de cáncer, dotado con una inversión de 101 millones de euros y la contratación de 705 profesionales para reforzar los programas poblacionales.

Según ha precisado, ya se ha incorporado al 70 por ciento de estos efectivos, un total de 486 profesionales.

El anuncio se ha producido en respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista, que ha criticado la gestión de la Junta en esta materia.

Desde la oposición se ha reprochado que el cambio a un cribado poblacional acordado en 2019 no se pusiera en marcha en Andalucía hasta 2024 y que inicialmente dejara fuera a mujeres de entre 30 y 60 años, calificando la gestión del Ejecutivo autonómico de "desastre".