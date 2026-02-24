El Ayuntamiento advierte: las lluvias han elevado el riesgo de desprendimientos en fachadas y balcones en Semana Santa

La hermandad de Santa Genoveva sale de su templo en 2025. María José López / Europa Press

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y en coordinación con el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, ha elaborado una circular informativa dirigida a los propietarios de inmuebles ubicados en el Conjunto Histórico y en aquellas zonas donde se prevé una gran afluencia de personas con motivo del paso de cofradías, con el objetivo de reforzar la seguridad de cara a la próxima Semana Santa.

Los técnicos municipales alertan de que las intensas y persistentes lluvias registradas en las últimas semanas han podido afectar a la cohesión de los revestimientos de las fachadas.

Según explican, la llegada del buen tiempo y el consiguiente aumento de las temperaturas pueden provocar un secado rápido de estos materiales, generando tensiones que deriven en desprendimientos súbitos de enfoscados o molduras que, a simple vista, parecen estables.

En cumplimiento del deber de conservación establecido en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), la Gerencia de Urbanismo recomienda que la revisión de la seguridad de las fachadas sea realizada por personal técnico competente.

Además, recuerda que la vigencia administrativa de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) no garantiza la inexistencia de daños sobrevenidos a causa de las recientes precipitaciones.

El Consistorio también apela a la responsabilidad en el uso de los balcones, especialmente ante posibles sobrecargas derivadas de la concentración de personas durante los desfiles procesionales.

En este sentido, insta a los propietarios a comprobar la estabilidad de las barandillas y a extremar la precaución con objetos susceptibles de caer a la vía pública, como macetas, teléfonos móviles, cámaras o vasos.

Plazo máximo recomendado

Con el fin de garantizar la seguridad durante los actos preparatorios previos a la Semana Santa y evitar interferencias en su desarrollo, el Ayuntamiento establece el 15 de marzo como fecha límite recomendada para finalizar cualquier intervención que requiera ocupación de la vía pública.

A partir de ese día, y especialmente en el entorno de la Carrera Oficial, el montaje de los elementos propios del itinerario y de los vallados de seguridad dificultará el acceso de medios auxiliares y andamiajes necesarios para acometer reparaciones particulares.

Desde el Ayuntamiento confían en la colaboración ciudadana para que el patrimonio edificado de Sevilla contribuya al lucimiento y, sobre todo, a la seguridad de la Semana Santa.