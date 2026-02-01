Confirmado por Cultura: los aspirantes a director del CAAC tendrán hasta el 12 de febrero para presentar su propuesta

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. Europa Press

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria pública para la selección de la nueva dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 12 de febrero.

El proceso de selección se ajustará a las recomendaciones recogidas en el Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte en España y tendrá en cuenta tanto el currículo profesional de los aspirantes como el proyecto artístico que presenten para el CAAC, en Sevilla, y para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba.

Como fase final, los candidatos deberán superar una entrevista centrada en las líneas generales de actuación propuestas para ambos centros.

La evaluación de las candidaturas correrá a cargo de un comité presidido por el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, y que contará como vicepresidenta con la directora general de Museos y Conjuntos Culturales, Aurora Villalobos.

El órgano evaluador se completa con tres vocalías ocupadas por Miguel Zugaza, Beatriz Espejo y José Ignacio Roca, este último miembro de la Comisión Técnica del CAAC. El jefe de servicio de Administración del CAAC actuará como secretario del comité, con voz pero sin voto.

Este comité será el encargado de comprobar que los aspirantes cumplen los requisitos mínimos exigidos y de valorar tanto los currículos como los proyectos presentados, atendiendo a criterios artísticos y de gestión.

Tras la fase de valoración y puntuación, se llevarán a cabo las entrevistas competenciales a los candidatos seleccionados. Una vez concluido el proceso, el comité elevará a la Consejería de Cultura y Deporte un dictamen motivado con la candidatura que haya obtenido la mayor puntuación.

La persona finalmente seleccionada será propuesta por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, para su nombramiento por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía como titular de la Dirección General del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 68/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueban los estatutos del CAAC.