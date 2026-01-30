Confirmado por el Ministerio de Vivienda: Sevilla contará con otras 146 viviendas asequibles de nueva construcción

Sevilla ampliará su parque de vivienda asequible con la construcción de 146 nuevas viviendas de alquiler gracias a una actuación impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La Entidad Estatal de Vivienda, CASA 47, ha licitado la redacción de los proyectos de edificación de dos nuevos edificios residenciales que se levantarán en el ámbito del Regimiento de Artillería, una de las principales áreas de desarrollo urbano de la capital andaluza.

La licitación contempla la redacción de los proyectos en sus fases básica y de ejecución para dos edificios destinados íntegramente al alquiler asequible.

Con este paso, CASA 47 avanza en los plazos de una actuación estratégica que permitirá albergar hasta 948 viviendas asequibles en este enclave de Sevilla una vez esté completamente desarrollada.

Las empresas interesadas en optar a estos contratos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de marzo.

El plazo de ejecución previsto para la redacción de los proyectos es de 30 meses. El valor estimado conjunto de los contratos asciende a 737.660 euros, IVA excluido.

En concreto, uno de los edificios se ubicará en la parcela 2.4.1, que cuenta con una superficie edificable de 7.575 metros cuadrados y donde se proyecta la construcción de hasta 78 viviendas.

El valor estimado de este contrato se sitúa en 377.946 euros, sin IVA. El segundo edificio se levantará en la parcela 2.4.2, con una edificabilidad de 7.131 metros cuadrados y un total previsto de 68 viviendas, con un presupuesto estimado de 359.714 euros, también sin IVA.

En el proceso de adjudicación se valorará especialmente la incorporación de técnicas bioclimáticas y de nuevas tecnologías aplicadas a la edificación, así como medidas orientadas a la reducción del consumo de agua.

También se tendrán en cuenta la selección de materiales y sistemas constructivos que permitan optimizar los costes a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios —desde la ejecución hasta el mantenimiento y la conservación—, fomentando la reutilización y la minimización de residuos.

Asimismo, en línea con el impulso a la vivienda industrializada que promueve el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se valorará que las propuestas incorporen criterios de industrialización en la construcción, el grado de integración de estas soluciones en las obras, la reducción de los plazos de ejecución y el nivel de innovación o experimentación tecnológica aplicado.

La actuación del Regimiento de Artillería forma parte del Plan de Vivienda Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, una iniciativa de ámbito estatal destinada a incrementar la oferta de vivienda asequible en todo el país.

Carácter permanente

Las nuevas viviendas que se desarrollen en este ámbito tendrán carácter asequible y protegido de forma permanente, pasando a integrarse en el parque estatal de vivienda asequible.

Este parque será gestionado por la entidad pública CASA 47, que actúa sobre todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, la entrega de llaves y la gestión posterior de las viviendas, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.