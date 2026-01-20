Pablo, agente inmobiliario, sobre el acceso a la vivienda: “Lo más importante es tener claro lo que buscas y moverte rápido”

Pablo, agente inmobiliario, explica que Pino Montano "es uno de los barrios donde más rápido se vende la vivienda"

Encontrar una vivienda en Sevilla se ha convertido en una carrera a contrarreloj. Quien duda, pierde la oportunidad. Quien decide rápido, gana opciones.

Este escenario define el mercado actual, según Pablo, agente inmobiliario, que resume la clave del éxito con claridad: "Lo más importante es tener claro lo que buscas y moverte rápido".

El mercado inmobiliario de Sevilla mantiene en 2026 una tendencia de crecimiento moderado pero sostenible. Tras varios años de fuertes incrementos, el ritmo se ha calmado, aunque la oferta sigue siendo limitada y la demanda abundante. Esto empuja los precios al alza y mantiene la presión sobre compradores y vendedores.

Los precios de la vivienda seguirán subiendo durante 2026. Pablo explica que el aumento "podría situarse entre un 4% y un 5%".

El agente señala que los barrios tradicionalmente más caros no cambiarán su posición. Nervión, Triana y el Casco Antiguo seguirán liderando el ranking de precios en la ciudad.

Otras zonas han registrado incrementos recientes. San Pablo, Santa Justa y Sevilla Este han experimentado subidas notables en los últimos meses.

En cambio, barrios como Torreblanca, San Jerónimo o Alcosa muestran una evolución más contenida, con aumentos menos acusados.

Alquiler

En el mercado del alquiler, la situación se mantendrá similar a la de 2025. Los precios subirán de forma moderada, pero la disponibilidad seguirá siendo baja.

Esta falta de oferta limita las opciones y acelera los procesos de decisión, especialmente en las zonas más demandadas.

Para conseguir una casa o un piso en Sevilla, Pablo insiste en la importancia de la planificación. "Tener las cuentas claras también ayuda", afirma.

Conocer el presupuesto y la forma de financiación ofrece ventaja frente a otros interesados y permite reaccionar con rapidez cuando aparece una oportunidad.

Las zonas céntricas y bien comunicadas concentran la mayor demanda. Triana, Nervión o Los Remedios siguen siendo las áreas más cotizadas.

Pablo advierte que en estos barrios "hay que actuar con rapidez y decisión" si se quiere cerrar una operación.

Precio de la vivienda

Los datos refuerzan esta tendencia. El precio del metro cuadrado en Sevilla se situó en 2.720 euros en diciembre de 2025, según Idealista.

Esta cifra supone un aumento del 12,9% respecto a diciembre de 2024. El Centro de la ciudad se consolida como la zona más cara, con 4.014 euros por metro cuadrado.

En alquiler, el precio medio alcanzó los 12,9 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025, un 7% más que un año antes.