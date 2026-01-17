Confirmado por la Junta: abre el plazo para solicitar una de las 40 becas para hacer prácticas por 2.000€ en la UE

La Junta ofrece 40 becas para realizar prácticas en países de la UE EP

Trabajar en una empresa europea y cobrar 2.000 euros por ello ya es una opción real para los jóvenes estudiantes andaluces.

La Junta de Andalucía ha confirmado la apertura del plazo para solicitar una de las 40 plazas destinadas a realizar prácticas en países de la Unión Europea (UE).

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto hasta el próximo 30 de enero el plazo para optar a una de estas 40 becas.

El programa se dirige al alumnado que cursa Formación Profesional (FP) y enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía.

Desde la Consejería explican que estas estancias formativas en países de la UE están reguladas desde el año 2011. El objetivo del programa pasa por facilitar la realización de la formación en centros de trabajo en otros países europeos y por impulsar el perfeccionamiento de un idioma extranjero entre el alumnado participante.

Para el curso actual, la Junta ha convocado un total de 40 plazas. Los centros educativos andaluces gestionan directamente estas ayudas.

Ocho semanas de estancia

La dotación máxima prevista para cubrir las ocho semanas de estancia alcanza los 2.000 euros en la modalidad de "gestión por parte del centro docente".

Esta cantidad se destina a cubrir todos los gastos derivados de la estancia, siempre que el alumnado los justifique correctamente.

La Administración educativa aclara que el alumnado recibirá el importe una vez que regrese de las prácticas y justifique la estancia a través de su centro educativo.

El centro deberá contar previamente con la autorización expresa de la Dirección General Profesional y Educación Permanente. La Consejería realizará la transferencia dentro de los pagos de gastos de funcionamiento previstos en sus calendarios oficiales.

Acceso a ciclos formativos

Por otro lado, la Consejería mantiene abierto hasta el próximo 23 de enero el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional.

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud preferentemente por vía telemática a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos.

Estas pruebas se dirigen a quienes desean cursar un ciclo formativo y no cuentan con el requisito académico exigido. La Consejería subraya que, tras superar las pruebas, los aspirantes podrán continuar su formación en FP tanto en Andalucía como en el resto del territorio nacional.

Las pruebas se celebrarán entre el 6 y el 30 de abril. Los resultados definitivos se publicarán el 11 de mayo. La Junta ha reforzado la difusión de estas medidas mediante reuniones informativas y acciones formativas con centros educativos, servicios de inspección y profesionales de la orientación educativa.