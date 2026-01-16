El tributo de Sevilla a la Duquesa de Alba: Guiño en la portada de la Feria, Alcázar como "epicentro" y exposiciones

Imagen de la presentación del homenaje, que contó con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Cultura y deporte, Patricia del Pozo. Junta de Andalucía. Sevilla

La ciudad se prepara para conmemorar el centenario de Cayetana Fitz-James Stuart, un "icono del imaginario de la cultura andaluza". Más información: De Carlos V a la Expo del 29: la ciudad de Sevilla activa su gran calendario de efemérides presentes y futuras

Sevilla conmemorará este 2026 el centenario de Cayetana Fitz-James Stuart, conocida como la Duquesa de Alba, con una serie de actos.

En primer lugar, Cayetana tendrá un hueco en la Feria de Abril, una de las fiestas que más disfrutó. Será la portada quien le haga un guiño a la duquesa, aunque aún no se sabe cómo.

Por otra parte, durante el acto celebrado en el Palacio de Dueñas el pasado jueves para anunciar el tributo, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, declaró que el Real Alcázar de Sevilla sería el "epicentro" del homenaje. Además, la ciudad será el escenario de exposiciones y presentaciones abiertas al público.

Al acto asistió la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quien subrayó que "pocos iconos destacan más en el imaginario de la cultura andaluza" que la duquesa.

Presentes estuvieron también el miembro de la Fundación Casa de Alba y comisario del centenario, Cayetano Martínez de Irujo, duque Arjona y conde de Salvatierra; y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Del Pozo resaltó el "vínculo vital, emocional e irrenunciable" que esta aristócrata, "mecenas y embajadora de las artes", mantuvo con la capital andaluza, "a la que siempre consideró su verdadero hogar, su paraíso".

Sevilla disfrutará a lo largo de los próximos meses de exposiciones abiertas al público, publicaciones y encuentros destinados a poner en valor el legado cultural y social de Cayetana Fitz-James Stuart. Todo ello con motivo de su aniversario.

En cuanto a la elección del Ayuntamiento de Sevilla por convertir al Real Alcázar en el corazón del homenaje, el regidor municipal destacó que "no es casual".

El motivo es que, en palabras de Sanz, Cayetana de Alba eligió a la hispalense como "hogar y refugio vital"; "fue sevillana por elección".

Asimismo, resaltó el valor simbólico del vínculo de la duquesa con la urbe como "una personalidad irrepetible que supo unir lo aristocrático y lo popular, la tradición y la libertad, convirtiéndose en un icono cultural de España y del mundo".

El alcalde ha resaltado el papel del Palacio de las Dueñas no solo como residencia, sino como un lugar abierto a la ciudad, a la creación artística y a la vida cultural de Sevilla.

Del mismo modo, ha puesto de relieve la profunda vinculación de Cayetana de Alba con tradiciones como la Semana Santa, la Feria de Abril, el flamenco y la tauromaquia, subrayando su figura como la de una "mujer libre y adelantada a su tiempo, capaz de romper convenciones y tomar decisiones propias, incluso cuando estas desafiaban las normas establecidas".

Para concluir, ha señalado que conmemorar este centenario supone también reivindicar la identidad de Sevilla: una ciudad abierta, apasionada, culta y profundamente humana, recurriendo a las palabras de Antonio Machado para poner el broche final a este homenaje.