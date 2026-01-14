Ingresan en el hospital Virgen del Rocío a una mujer mayor con quemaduras graves tras un incendio en su piso de Sevilla

Una mujer mayor ha resultado herida de gravedad con quemaduras tras un incendio declarado en su vivienda en Sevilla durante la pasada madrugada.

La afectada precisó evacuación hospitalaria y permanece ingresada en el centro Virgen del Rocío en estado grave, según han informado los servicios de emergencia. Cabe recordar que la Unidad de Quemados de este hospital sevillano es una de las más reconocidas.

Los hechos se produjeron en un cuarto piso de un bloque de seis plantas situado en la calle León X, en la zona de la Macarena, sobre las 01:10 horas de este miércoles.

Desde el servicio de emergencias 112 han informado que recibieron una llamada de un vecino que alertaba de la presencia de humo en el descansillo del edificio y olor a quemado.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó de inmediato a los Bomberos de Sevilla, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los efectivos se desplazaron rápidamente hasta el lugar para controlar la situación y atender a la mujer.

Quemaduras graves

Los operativos indicaron que la afectada sufrió quemaduras graves y que los sanitarios la evacuaron a la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense.

El incendio afectó por completo a la vivienda donde se originó el fuego, que quedó calcinada tras la intervención de los bomberos. Por ahora no ha trascendido las causas del incendio.