Confirmado por el Gobierno: más de 400.000 sevillanos se podrán beneficiar de hasta 462 euros con las pensiones

Un pensionista en Sevilla cobrará de jubilación "unos 5.289 euros más al año que en 2018" EP

Más dinero cada mes y mayor tranquilidad económica. Esa es la principal consecuencia de la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno de España y que beneficiará de forma directa a miles de hogares en la provincia de Sevilla este 2026.

Más de 411.000 personas en la provincia de Sevilla recibirán una subida en su pensión, con incrementos que alcanzan hasta los 462 euros más al año en el caso de la jubilación.

Esta medida eleva la renta mensual de los pensionistas y refuerza su capacidad para afrontar gastos básicos como la alimentación, la vivienda o los suministros.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado este lunes los efectos de la revalorización de las pensiones contributivas aprobada el pasado 23 de diciembre de 2025.

Según ha explicado en una nota de prensa, la actualización del 2,7% tiene un impacto "directo y permanente" en la renta de las personas beneficiarias de la provincia.

La jubilación concentra el mayor número de perceptores y las cuantías más elevadas. En Sevilla, 235.784 personas cobran una pensión de jubilación.

Aumento de 38,55€ al mes

La cuantía media pasa de 1.427,63 euros mensuales en 2025 a 1.466,17 euros en 2026. Esta subida supone 38,55 euros más al mes y 462,55 euros más al año por pensionista.

Toscano ha asegurado que un jubilado sevillano cobrará este año "unos 5.289 euros más al año que en 2028 gracias al actual Gobierno de España".

Las pensiones por incapacidad permanente también se benefician de esta revalorización. En la provincia, 64.716 personas perciben esta prestación, que pasa de una media 1.100,57 euros mensuales. El incremento alcanza los 29,72 euros al mes y los 356,68 euros al año.

Viudedad y orfandad

La pensión de viudedad, que reciben 92.472 sevillanos, sube hasta los 928,76 euros de media, con 24,42 euros más al mes y 293,01 euros adicionales al año.

La orfandad, con 15.879 beneficiarios, aumenta en 14,03 euros mensuales, lo que supone 168,30 euros más al año. Las pensiones a favor de familiares, con 2.922 perceptores, crecen en 20,41 euros al mes y 244,92€ al año.

La información más relevante desde el punto de vista económico se concentra en el impacto global. Según el Gobierno, esta revalorización supone la llegada de más de 160 millones de euros adicionales cada año a la provincia.

Toscano ha señalado que este dinero se destina principalmente al consumo básico, al comercio de proximidad y a los servicios locales, y ha subrayado que la medida "refuerza la seguridad económica de miles de hogares sevillanos y contribuye a la estabilidad social y económica del territorio".