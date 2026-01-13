La Aemet advierte sobre el aviso amarillo en Sevilla: caerán hasta 5 litros por metro cuadrado acompañados de tormenta

Varios transeúntes pasean por el entorno de las Setas de la Encarnación, en una mañana de lluvia.

La lluvia se resiste a abandonar la capital sevillana, y aunque parecía que el tiempo había dado una tregua y que el sol comenzaba a brillar, las precipitaciones no han tardado ni una semana en volver a hacer acto de presencia.

Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a decretar para este martes 13 de enero alerta amarilla por lluvias y tormenta en la capital sevillana.

Según el pronóstico de la entidad meteorológica, la alerta comenzará en torno a las 12:00 del mediodía y se mantendrán hasta las 23:00 horas, justo antes de que termine el día.

Las lluvias comenzarán a la misma hora del mediodía aunque, eso sí, de forma débil. No será hasta bien entrada la tarde que las precipitaciones se vuelvan más intensas y lleguen acompañadas de tormenta.

En el tramo horario de 18:00 a 20:00 horas, se espera un total de precipitaciones de hasta cinco litros por metro cuadrado. En esta misma franja horaria existe un riesgo de entre el 70 y el 65 por ciento de tormenta.

Temperaturas en ascenso

Sin embargo, y pese al regreso de las lluvias, parece ser que las temperaturas empiezan a subir después de la ola de frío que ha estado viviendo la capital sevillana en los últimos días.

Gracias a la lluvia, tanto las máximas como las mínimas han comenzado a ascender ligeramente, posicionándose en una temperatura más propia del enero sevillano.

La mínima rondará los 8 grados, mientras que la máxima casi alcanzará los 20, colocándose en 18. Se trata de una subida notable, ya que a principios de la semana la máxima se encontraba en 13 grados.

Previsiones

Parece que la lluvia ha llegado, de nuevo, para quedarse, y es que el pronóstico de la Aemet para el resto de la semana viene cargado de agua y de posibles tormentas.

El miércoles 14 se prevén precipitaciones hasta las 6:00 horas de la mañana, lo que luego podría dar lugar a un día sin la necesidad de abrir el paraguas.

No obstante, la lluvia se hará más evidente tanto el jueves como el viernes, jornadas para las que se esperaban cielos cubiertos con lluvias.

El jueves 15, la probabilidad de precipitación entre las 12:00 y las 00:00 horas es del 100 por ciento. En este jornada, las temperaturas mínimas volverán a descender hasta los 6 grados y, en la misma línea, las máximas se posicionarán en 15.

Una situación similar se vivirá el viernes 16. Para este día, las lluvias podrían estar presentes de forma permanente durante las 24 horas, con una probabilidad de precipitación del 70 por ciento hasta las 12:00 horas y del 100 por ciento hasta las 00:00 horas.