Patricia, autónoma, sobre el aumento de costes en la factura de la luz: “Antes eran 120 y ahora se va a 200 euros más”

Patricia explica que dedicándole todo su tiempo factura 5.000€ pero "de ahí hay que quitar gastos"

Patricia, autónoma y dueña de una tienda en Sevilla, recibe cada mes la factura de la luz y siente cómo se le encoge el estómago. Explica que "antes eran 120 euros y ahora se va a 200 o más".

Señala que en verano la situación empeora porque "con el aire acondicionado, se dispara". La emprendedora denuncia que estos costes dificultan su día a día como autónoma.

Patricia cuenta que abrió su pequeña tienda "con mucha ilusión". Afirma, además, que "siempre" le ha gustado el trato con la gente y la ropa.

Sin embargo, sostiene que el trabajo diario es más complejo de lo que parece. Resume que "hay que estar encima de todo, desde los pedidos hasta las redes sociales, y no siempre se gana lo que la gente cree".

Relata que dedica todo su tiempo al negocio. Con ese esfuerzo factura unos 5.000 euros al mes. Aclara que de esa cantidad debe restar gastos fijos como "el alquiler, la luz, la seguridad social, la cuota de autónomos y los pedidos".

"Al final, lo que queda es para ir tirando", aclara. Insiste en que no se queja, pero reconoce que "tampoco da para mucho más".

Detalla que paga 800 euros mensuales por el local. Añade que a esa cifra se suman los costes de electricidad, internet, impuestos y la compra de nuevo stock. Afirma que cada gasto aumenta la presión económica sobre su negocio.

Trato personalizado

Patricia valora que su tienda mantiene "clientas fieles gracias a la atención personalizada". Asegura que visitan la tienda porque "confían" en ella.

Explica que les aconseja "lo que les queda bien y lo que no", un trato que, según defiende, "no lo hace una página web". Considera que en un comercio pequeño ese acompañamiento "lo es todo".

Redes sociales

Las redes sociales ocupan otra parte esencial de su jornada. Afirma que "si no estás en redes, no existes". Explica que pasa horas haciendo fotos, subiendo vídeos y contestando mensajes.

Señala que ese esfuerzo también forma parte del trabajo y que "no todo el mundo se da cuenta del esfuerzo que hay detrás de un pequeño comercio"

Patricia reconoce que existen subvenciones para autónomos. Aun así, asegura que pedirlas resulta complicado. Opina que "la mayoría las dejamos pasar" por la dificultad del proceso. Confiesa que a veces se siente sola y que avanza "tirando del carro sin saber si podrá seguir otro año más".

A pesar de todo, mantiene su firmeza. Afirma que seguirá "luchando mientras pueda". Explica que el negocio es su vida y que, aunque gane poco, siente satisfacción cuando ve la tienda llena. Concluye que levantar su comercio con sus "propias manos" es una recompensa que "no tiene precio".