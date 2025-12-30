Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de Sevilla: "Visita obligatoria y menú de navidad desde 42€"

Casa Rufino, en Umbrete, ha recibido el Solete de Navidad otorgado por la Guía Repsol Casa Rufino

La gastronomía de la provincia de Sevilla suma un nuevo reconocimiento en vísperas de las fiestas. El establecimiento dirigido por Rufino Madrigal, ubicado en pleno centro de la localidad de Umbrete, ha recibido recientemente el Solete de Navidad 2025 otorgado por la Guía Repsol.

Este galardón distingue al restaurante, situado a 45 minutos de la capital hispalense, como una "visita obligatoria" en estas fechas, consolidando su posición como referente culinario en el Aljarafe gracias a una oferta que combina la cocina tradicional sevillana con innovaciones selectas.

La Guía Repsol estrena estos distintivos justo antes del puente de diciembre con un objetivo claro: señalar al público "donde ir en la época de más encuentros de todo el año".

Según detalla la entidad, este listado navideño pone el foco en los obradores de clausura y los dulces, pero también subraya la importancia de "los restaurantes donde celebrar la cena de Navidad y las barras más animadas".

En este contexto, el local de Umbrete destaca por ofrecer menús de Navidad desde 42 euros, una opción competitiva que atrae tanto a vecinos como a visitantes de la capital.

Trato al cliente

La filosofía del establecimiento gira en torno a la figura de su propietario. Para Rufino Madrigal, la gestión de un restaurante de calidad resulta incomprensible sin una "buena atención al comensal".

El dueño mantiene una política de trato directo con el cliente, cuidando el detalle y buscando siempre la comodidad de quienes ocupan sus mesas. Madrigal ha conformado un equipo de profesionales que ejecutan una carta completa, diseñada para respetar los sabores de siempre sin renunciar a toques actuales.

El local abre sus puertas a mediodía para el almuerzo de 12:00 a 17:00 horas y retoma el servicio de 20:00 a 00:00 horas para la cena.

Carta

La carta del restaurante exhibe una clara apuesta por el producto de primera calidad, con diferentes precios. En la sección de pescados, los clientes pueden encontrar opciones como la corvina, a 60 euros el kilo, o la lubina, a 45 euros el kilo.

El pez espada se ofrece a 14 euros. Para los amantes del marisco, la cocina dispone de gambas blancas de la costa a 160 euros el kilo, coquinas a 18 euros y gambas al ajillo por 12 euros.

En el apartado de carnes no se queda atrás. Destacan cortes nobles como el solomillo de buey y el chuletón de vaca premium, ambos a 60 euros. Quienes prefieran elaboraciones más contundentes pueden optar por el cachopo por 16€.

La cocina de cuchara y los guisos tradicionales también ocupan un lugar preferente en la oferta gastronómica. El arroz negro con carabineros tiene un coste de 25 euros por persona, mientras que la cola de toro y el bacalao con tomate se sirven a 15 y 16 euros respectivamente.

Para cerrar la experiencia, el establecimiento ha fijado un precio único de 5 euros para sus postres, completando así una propuesta que justifica el Solete de Navidad que ha recibido recientemente.