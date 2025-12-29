Laura, madre de dos niños, sobre el gasto en Navidad: "Solo en comidas en casa gastamos 400 euros"

"Solo comprar los ingredientes básicos para Nochebuena y Nochevieja te deja el bolsillo temblando", señala la sevillana.

La Navidad es, para muchas familias, la época más ilusionante del año. También la más cara. Entre comidas familiares, regalos, decoración y actividades infantiles, el presupuesto se dispara fácilmente.

Laura, madre de dos niños de 6 y 9 años sevillana, lo resume con claridad: "Solo en las comidas que hacemos en casa gastamos unos 400 euros. Y eso sin contar los regalos o las salidas especiales", unas escapadas en las que, asegura, también se le va "un buen pico".

Su testimonio refleja un sentimiento compartido por miles de hogares sevillanos que cada diciembre ven cómo su economía se tensiona. Aunque, en este caso, "por suerte" cuentan con "la paga doble de Navidad", aunque solo por su parte.

Sin embargo, uno de los principales focos de gasto en Navidad, pese a lo que se pueda pensar, es la alimentación. Según explica Laura, los precios de productos típicos como el marisco, la carne o los dulces navideños se han incrementado notablemente en los últimos años.

"Antes preparaba menús similares por bastante menos. Ahora, solo comprar los ingredientes básicos para Nochebuena y Nochevieja te deja el bolsillo temblando", señala.

Las familias suelen organizar varias comidas y cenas a lo largo de las fiestas, lo que multiplica la factura. A esto se suma el encarecimiento de productos frescos, bebidas, panes especiales y postres. Para muchos hogares, ajustar el menú sin renunciar a mantener la tradición se convierte en un verdadero rompecabezas.

Los regalos

Aunque la comida es el primer golpe al presupuesto, los regalos navideños representan otro de los grandes desembolsos. Laura reconoce que intenta contenerse, pero es complicado: "Entre los regalos para los niños, los detalles para la familia y los intercambios del colegio, necesito cobrar en diciembre cuatro sueldos por lo menos".

Las búsquedas online sobre cómo ahorrar en regalos de Navidad o ideas de regalo económicas aumentan cada año, reflejando la preocupación creciente por reducir este gasto sin sacrificar la ilusión de los más pequeños.

A los gastos más evidentes se suman los menos visibles: decoración, luces, árboles, disfraces para representaciones escolares, chocolatadas, excursiones, cupones de la lotería… En resumen, "es un goteo constanteE, explica Laura.

Cómo ahorrar en Navidad

Cada vez más hogares buscan estrategias para reducir el gasto en Navidad sin perder la esencia. Algunas recomendaciones habituales incluyen comparar precios, adelantar las compras, elaborar menús más sencillos, optar por regalos útiles y poner límites económicos claros para toda la familia.

Para Laura, la clave está en anticiparse, ya que afirma que "Cuanto más planificas, menos improvisas. Y la improvisación es lo que realmente encarece la Navidad".

El testimonio de Laura es el de muchas familias que sienten el impacto económico de las fiestas. Aun así, nadie quiere renunciar a celebrar. El reto está en encontrar el equilibrio entre mantener las tradiciones y evitar que enero llegue acompañado de una cuesta demasiado empinada.