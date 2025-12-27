Pablo, agente inmobiliario, sobre las calles más caras de Sevilla: "4.500€/m² cuadrado es el precio medio del Centro"

La avenida de la Constitución es la calle más cara de Sevilla por su "elegancia y cercanía al tranvía" EP

El precio de la vivienda en Sevilla mantiene su escalada y refleja máximos en zonas clave de la ciudad. Según el último estudio publicado por Idealista referente al mes de octubre de 2025, cinco distritos de la capital han alcanzado techo histórico en el coste del metro cuadrado.

Estas zonas que han aumentado significativamente su coste son el Centro, La Palmera-Los Bermejales, San Pablo, Sevilla Este y Triana.

Los datos confirman una tendencia al alza que consolida al Casco Antiguo como la zona más exclusiva, superando los valores medios de otros barrios.

En este contexto de revalorización, Pablo, agente inmobiliario, explica cuáles son las tres calles de la ciudad más caras y exclusivas.

El experto destaca la avenida de la Constitución como "el corazón de Sevilla y el metro cuadrado más codiciado", alcanzando los 4.500 euros.

Calle más codiciada

Para el agente, esta zona representa un enclave donde "cada metro cuadrado respira elegancia, historia y mucho dinero", dada su ubicación junto a la Catedral y el tranvía.

La avenida San Francisco Javier, en Nervión, se sitúa en los 4.000 euros por metro cuadrado. Esta ubicación se ha transformado en el "nuevo centro del negocio en Sevilla", caracterizado por una zona llena de oficinas y vida.

Al otro lado del río, la calle Betis en Triana marca un precio de 3.600 euros. El agente define este enclave como "el alma del Guadalquivir", un lugar donde residir supone "un lujo muy sevillano entre atardeceres y vistas monumentales".

Máximos históricos

El análisis estadístico revela que el impulso no se limita a las zonas tradicionalmente más caras. San Pablo se consolida como el distrito con la mayor variación anual de toda la ciudad, tras registrar un incremento del 22% en los últimos 12 meses. Su precio medio se sitúa en 1.965 euros, una cifra que supone su máximo histórico.

Por su parte, Sevilla Este encabeza las subidas del último trimestre con un alza del 4%, alcanzando los 2.405 euros por metro cuadrado.

Este valor refleja un encarecimiento anual del 13,8% en una de las áreas de mayor expansión residencial. La Palmera-Los Bermejales también figura entre los distritos que tocan su techo, reafirmando su estatus como área de alto valor residencial.

Descenso de precios

Frente a la tónica general de récords, dos distritos experimentan retrocesos. La Macarena rompe su racha y sufre un descenso del 2,7% en el último mes, situando su precio medio en 2.164 euros, justo después de haber tocado su techo en septiembre con 2.223 euros.

Asimismo, Los Remedios registra una leve devaluación mensual del 0,5%, fijando el coste de su metro cuadrado en 3.645 euros.