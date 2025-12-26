Paula, dueña de un comercio local, sobre las ventas en navidad: “Mis ventas aumentan casi un 30% en estas fechas”

Paula, dueña de un comercio local, reconoce que sus ventas aumentan considerablemente durante noviembre y diciembre

El comercio local afronta su periodo más decisivo del año con el inicio de la campaña de Navidad, un momento en el que la facturación se dispara.

Paula, dueña de un establecimiento de barrio, analiza el comportamiento del consumidor y asegura que sus ventas aumentan casi un 30% durante estas semanas marcadas por la búsqueda de regalos y productos especiales.

Según relata la comerciante, los meses de noviembre y diciembre evidencian un incremento "muy claro" de clientes, lo que convierte a la Navidad en la etapa en la que el negocio factura más de todo el ejercicio anual.

La empresaria destaca la importancia de la planificación para aprovechar este pico de consumo. Paula intenta preparar el comercio con antelación mediante la instalación de decoraciones, la creación de "packs de regalo" y el lanzamiento de promociones especiales.

Estas acciones provocan que las cifras de negocio suban considerablemente. A pesar de este escenario favorable, la propietaria reconoce que el cliente actual compara precios y busca ofertas, una realidad que obliga al comercio a desplegar grandes dosis de creatividad para atraer al comprador y cerrar la venta.

El ambiente navideño juega un papel fundamental en la psicología del consumidor. Paula sostiene que este clima festivo "anima a la gente a comprar", hasta el punto de que muchos clientes se llevan productos que quizá no habrían adquirido en otra época del año.

Esta tendencia impulsa el ticket medio, que alcanza valores más altos que en cualquier otro momento gracias a una oferta adaptada al "regalo típico" de estas fechas.

Fidelización del cliente

El flujo de visitantes mantiene una constancia notable desde finales de noviembre, aunque la comerciante matiza que la afluencia se intensifica durante los fines de semana y en los días posteriores a cobrar la nómina.

Muchos de estos compradores llegan recomendados por amigos o repiten la experiencia tras haber comprado el año anterior.

Paula valora este periodo no solo por las ventas inmediatas, sino como una herramienta clave para fidelizar. Muchos descubren el comercio por primera vez en Navidad y regresan durante el resto del año.

"El esfuerzo merece la pena"

La colaboración con otros negocios y la participación activa en eventos locales también ayuda a incrementar la visibilidad del establecimiento y, por tanto, las ventas.

Aunque la dueña califica el periodo de "intenso y agotador", asegura que ver el aumento de los ingresos y la alegría de los clientes hace que "todo el esfuerzo merezca la pena".