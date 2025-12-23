Don Omar fija Sevilla como su segundo destino musical en España: fecha confirmada y cómo comprar las entradas

Sevilla vivirá el próximo año otra cita de alto nivel. El mítico cantante Don Omar llega a la hispalense y promete pisar fuerte. El Estadio de la Cartuja de Sevilla será el escenario que acoja el concierto del artista el próximo 18 de julio.

Se tratará del segundo concierto que el puertorriqueño ofrezca en España después del que dará en el Tenerife Cook Music Festy para el que las entradas se agotaron "en tiempo récord".

En concreto, los 40.000 billetes se vendieron en poco más de una hora, dejando a miles de seguidores sin localidad.

Ante esta respuesta masiva, icono del reggaetón ha optado por ampliar su paso por España con una nueva fecha que tendrá a la hispalense como protagonista.

Las entradas para el concierto en la capital andaluza saldrán a la venta el próximo lunes 29 de septiembre a las 12:00 horas a través de la página oficial de Cook Music Fest.

El regreso de Don Omar a los escenarios españoles se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados de 2026.

A sus 47 años y con más de 25 años de trayectoria, William Omar Landrón es una de las figuras clave en la evolución de la música urbana latina. Su repertorio incluye éxitos que han marcado a varias generaciones, como Danza Kuduro, Dale Don Dale, Dile, Virtual Diva, Salió el Sol o Ojitos Chiquitos.

Su carrera está avalada por tres Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de reconocimientos recientes como el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y su inclusión en la lista de Los 50 más bellos de People en Español.

Al igual que en Tenerife, el artista prepara para Sevilla un espectáculo que combinará sus grandes clásicos con una propuesta completamente renovada. El evento contará además con actuaciones de artistas invitados, cuyos nombres se anunciarán próximamente.

Con esta segunda fecha, el verano de 2026 se perfila como un momento clave para los seguidores del reggaetón en España, con Don Omar como uno de sus grandes protagonistas.