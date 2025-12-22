Pablo, agente inmobiliario, sobre donde comprar viviendas con 400.000€: "Puedes encontrar pisos de 110 a 130 m²"

El precio de la vivienda ha aumentado más de un 13% con respecto a noviembre de 2024

La búsqueda de viviendas en la capital hispalense se enfrenta a un escenario de precios al alza que obliga a los compradores a pensar muy bien dónde comprar su próximo hogar.

En un mercado donde el valor del metro cuadrado no deja de aumentar, la ubicación tradicionalmente "premium" pierde atractivo para ciertos perfiles inversores que buscan maximizar su presupuesto.

Pablo, agente inmobiliario, ha analizado las mejores opciones que ofrece Sevilla para un presupuesto de 400.000 euros y advierte que la rentabilidad y la calidad de vida no siempre residen donde la mayoría cree.

El experto explica que, aunque lo normal es pensar en zonas como el Casco Antiguo, Triana o Los Remedios, estas ubicaciones presentan limitaciones importantes.

"La gente piensa que con ese dinero tienes que irte a zonas top", señala el agente, quien aclara que él no viviría "donde todos creen".

La realidad de estos barrios emblemáticos muestra una oferta de pisos que oscilan entre los 80 y 90 metros cuadrados, a menudo ubicados en edificios antiguos y sin garaje.

La recomendación del profesional pasa por explorar áreas que "casi nadie" contempla en primera instancia pero que ofrecen mejores condiciones.

Barrios recomendados

Pablo señala barrios como el Porvenir, la Buhaira y Bermejales como las verdaderas oportunidades para quien dispone de 400.000 euros.

En esas zonas, el comprador accede a pisos de entre 110 y 130 metros cuadrados. Además de ganar más metros cuadrados, estas viviendas suelen situarse en edificios nuevos y modernos, con mejor distribución interior y acceso directo a zonas verdes, una característica difícil de encontrar en zonas 'premium'.

Además, el agente explica que en los barrios tradicionales, el precio del suelo escala hasta una horquilla de entre 4.500 y 5.500 euros por metro cuadrado.

Precio de la vivienda

Según las cifras registradas por el portal Idealista en noviembre de 2025, el precio medio del metro cuadrado en Sevilla alcanza los 2.693 euros.

Este dato refleja una tendencia al alza. El coste ha aumentado un 4,1% respecto a octubre del mismo año y un 2,7% frente a agosto de 2025.

Sin embargo, el dato más contundente surge al comparar la cifra con el año anterior: el precio ha subido un 13,6% respecto a noviembre de 2024.

La estadística confirma la dificultad de adquirir vivienda en el corazón de la ciudad, ya que la zona con el precio por metro cuadrado más alto de Sevilla es el centro, con un valor de 4.061 euros por metro cuadrado.

Alquiler

Por otra parte, el sector del alquiler presenta su propia tendencia. El precio se sitúa en 12,8 euros por metro cuadrado en noviembre de 2025.

Aunque esta cifra supone una leve disminución del 1% respecto al mes de octubre, la variación interanual muestra un encarecimiento del 7,3% en comparación con noviembre de 2024. En este contexto, Triana se posiciona como la zona más cara de la ciudad, alcanzando los 14,1 euros por metro cuadrado.