Aterriza en un pueblo de Sevilla el Belén ideal para visitar esta navidad: de Playmobil y con más de 600 piezas en 30 m²

El Belén está ubicado en el Corte Inglés de San Juan de Aznalfarache Corte Inglés

En la provincia de Sevilla ha aterrizado el Belén ideal para visitar estas navidades. Una recreación del nacimiento de Jesús de Playmobil con más de 600 piezas en 30 metros cuadrados.

El montaje se ubica en El Corte Inglés de San Juan de Aznalfarache y ofrece un recorrido visual pensado para todos los públicos durante estas fiestas.

El Belén presenta tres grandes ambientes diferenciados que recrean escenas históricas y cotidianas. El recorrido comienza en una ciudad romana, donde los visitantes pueden observar una Domus, un conjunto de casas y una plaza central con un gran mercado como eje principal.

Tras esta primera zona, el Belén continúa con un anfiteatro que muestra gladiadores en plena acción. El itinerario avanza después hasta un circo romano donde se celebra una carrera de cuadrigas.

Después de cruzar el río, el recorrido cambia de escenario y se adentra en un pueblo hebreo. En esta parte se puede ver el nacimiento, la escena de los Reyes Magos y todas las casas del poblado, acompañadas por sus personajes.

Desierto egipcio

El itinerario finaliza en el desierto egipcio. En esta zona destaca un gran palmeral, la presencia del ejército y varias caravanas.

Una de ellas avanza con camellos y beduinos, mientras que otra lo hace con elefantes. El espacio incluye también un templo y culmina con tres pirámides, una de ellas en plena construcción.

El Belén se encuentra en San Juan de Aznalfarache, un municipio del Aljarafe sevillano que cuenta con 23.112 habitantes en 2024 y una edad media de 41,9 años.

Sobre el pueblo

La localidad se sitúa a solo 12 minutos de Sevilla y permite un trayecto sencillo en metro, con paradas en San Juan Bajo y San Juan Alto.

San Juan de Aznalfarache dispone de centros comerciales, espacios de ocio, hoteles, un casino y dos paradas de metro, lo que lo convierte en un lugar destacado del área metropolitana.

En la parte más alta del municipio se alza el Recinto Monumental al Sagrado Corazón de Jesús, conocido como el Balcón de Sevilla, desde donde se disfrutan vistas del río Guadalquivir y de la capital hispalense.

La localidad completa la visita con una gastronomía de tradición olivarera. El municipio ofrece aceitunas aliñadas, arroz marinero, rabo de toro, menudo de ternera y los gañotes, dulces típicos de sus fiestas.