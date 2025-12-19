Apertura confirmada: llega a Sevilla una nueva propuesta dulce que mezcla el petisú y el éclair francés por 3€ cada uno

Ha llegado a Sevilla una nueva propuesta dulce que mezcla el petisú y el éclair francés por 3€ cada uno. El centro comercial Lagoh acoge el nuevo proyecto del chef Skander, responsable de Grupo Bacanal, que impulsa una cafetería de estilo parisino centrada en este producto.

Skander ha abierto en este centro comercial el primer local especializado en este dulce francés. El establecimiento presenta una cafetería al estilo parisino y se convierte en el primer espacio de Sevilla dedicado de forma exclusiva a esta elaboración.

El producto estrella recibe el nombre de petiblue. Este dulce tiene una masa ligera y crujiente, pero suave. Presenta una forma alargada similar al éclair. Cada pieza incluye un relleno distinto según el sabor y una cobertura específica.

La carta ofrece 13 sabores diferentes y el establecimiento ha fijado el precio en 2,90€ por unidad. Entre las opciones figuran frutos del bosque, pistacho, chocolate, happy hippo, limón, yogur, vainilla, snickers y turrón blando, entre otros. La variedad busca atraer a públicos diversos y facilita la elección por gustos clásicos y combinaciones más modernas.

El negocio también propone formatos para compartir. El pack de tres unidades cuesta 8,70€, el de cinco alcanza los 14,50€ y el de ocho tiene un precio de 23,20 euros.

Según algunos de los clientes que ya han podido degustar la nueva propuesta del chef Skander, "es complicado elegir porque todos tienen una pinta increíble". Además, se puede consumir en la propia cafetería o pedirlo para llevar.

Grupo Bacanal

El responsable de Grupo Bacanal suma este proyecto a una red de establecimientos consolidados en la ciudad. Bacanal Burguer, dedicado a las hamburguesas, cuenta con dos locales, uno en las Setas y otro en Tomares.

Por su parte, Marea Viva, en Nervión, funciona como una marisquería moderna con pescado fresco y marisco de calidad.

La Comilona se sitúa junto a Marea Viva y ofrece una propuesta tradicional de tapas, carnes a la brasa y guisos. Este negocio fue el primero del grupo.

En cuanto a los postres, Ratatouille Cheesecake opera en la calle San Eloy, 29, con especialización exclusiva en tartas de queso artesanales.

Monstruo de Laboratorio completa la oferta con locales en la calle San Eloy, en Lagoh y en Nervión, centrados en galletas. Con esta apertura el grupo refuerza su apuesta por propuestas dulces en Sevilla