Marta, dueña de una charcutería: "En Navidad, las familias gastan 400 euros en una sola compra de embutidos"

Marta, dueña de una charcutería explica que durante las navidades las familias prefieren los productos de calidad

Con las fiestas de Navidad la próxima semana, las familias sevillanas apuran hasta última hora para completar sus compras. El ambiente festivo impulsa el consumo en los comercios tradicionales, donde los clientes priorizan la calidad del producto sobre el coste final.

Marta, propietaria de una charcutería en la ciudad, vive en primera persona este fenómeno y asegura que el ticket medio se dispara durante estas fechas.

La dueña asegura que en Navidad "las familias gastan hasta 400 euros en una sola compra de embutidos". La comerciante explica que, con las fiestas a la vuelta de la esquina, muchas familias apuran esta última semana para realizar las compras navideñas y concentran un gasto elevado.

El aumento del consumo coincide con subidas de precios en productos navideños, según señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Marta señala que se repite cada año durante estas fechas.

Según relata la charcutera, "en Navidad se nota muchísimo el aumento del gasto. Hay familias que, en una sola compra de embutidos, quesos y productos ibéricos, pueden llegar fácilmente a los 300 o incluso 400 euros".

"Productos de calidad"

La dueña añade que "es una época en la que la gente no se corta y apuesta por productos de más calidad". Además, explica que el comportamiento del consumidor cambia de forma clara respecto al resto del año.

"Es verdad que durante otros meses la gente mira mucho más el precio, pero en Navidad sigue primando la tradición", afirma Marta.

Según detalla, muchas familias prefieren reducir la cantidad y elegir productos de mayor calidad, especialmente jamón ibérico, lomos, cañas de presa o quesos curados.

La cercanía de las fechas clave también intensifica el ritmo de trabajo en los establecimientos. Marta señala que "los días previos a Nochebuena y Nochevieja son una locura, se triplica el trabajo y las colas son constantes". La charcutería recibe a clientes que buscan cerrar las compras para las comidas y cenas familiares.

El patrón de compra también varía según la familia. "Hay quienes hacen una única compra grande para todas las fiestas y otras que vuelven varias veces, pero el gasto final suele ser similar", explica la dueña del negocio.

Aumento de precios

Este incremento del gasto se produce en un contexto de subida generalizada de precios. Según la OCU, el incremento medio de los alimentos más típicos de estas fechas alcanza el 5,1%. El informe indica que 10 de los 16 productos analizados han subido de precio.

El estudio destaca aumentos del 19% en redondo de ternera y las ostras, seguidos por la lubina y el jamón ibérico, con un 10%.

También suben el cordero lechal, la granada, la piña, el pavo, la merluza y las almejas. La OCU señala que algunos productos mantienen precios, mientras que otros, como la lombarda, el besugo y la pularda, registran descensos.

De esos alimentos, siete de ellos han alcanzado máximos históricos. El jamón ibérico de cebo se sitúa a 67,62€/kg, mientras que las ostras lo hacen a 30,84€/kg.