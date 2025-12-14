Regresa a Sevilla el evento del motor que ya ha vendido casi 29.000 vehículos con entradas a 6€: "Una oportunidad única"

El Salón del Motor de Sevilla se celebra en FIBES del 11 al 14 de diciembre Salón del Motor

Sevilla vuelve a convertirse en el punto de referencia para la compra de vehículos gracias al regreso del Salón del Motor, un evento que suma cerca de 29.000 unidades vendidas en sus ediciones anteriores y que se presenta como "una oportunidad única para el público".

La organización recuerda que la entrada tendrá un precio de 6 euros por persona, mientras que los menores de ocho años podrán acceder gratis, lo que facilita la visita de las familias.

El encuentro abrirá sus puertas del 11 al 14 de diciembre de 2025 y reunirá en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) vehículos de las principales marcas del mercado.

Los visitantes podrán elegir entre modelos nuevos, seminuevos, de ocasión y kilómetro cero. El evento mantiene su carácter expositivo y comercial, y busca repetir el éxito de anteriores convocatorias, que ya han atraído a más de 650.000 visitantes.

El horario será ininterrumpido, de 11:00 a 21:00 horas todos los días. La organización destaca que el público podrá encontrar descuentos especiales y una amplia variedad de modelos. "El futuro está en marcha", destacan desde la organización.

Cancelación

El Salón del Motor vuelve a Sevilla después de su cancelación el pasado mes de octubre. El evento debía celebrarse entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, pero las intensas lluvias obligaron a suspenderlo.

El temporal provocó la anegación casi total de los sótanos del Palacio de Congresos y Exposiciones, donde se encontraban los transformadores, el cableado eléctrico y los sistemas de comunicación.

Esta nueva convocatoria pretende compensar aquella suspensión y reforzar la posición del evento como un punto clave para el sector de la automoción.

El evento ofrece un espacio único donde comparar precios, modelos y prestaciones sin salir del mismo recinto. El público podrá conocer de forma directa las diferentes opciones de compra.

El Salón del Motor destaca que su propuesta combina variedad y precios únicos. Los responsables explican que el "acceso económico, la amplitud de la oferta y los descuentos convierten la visita en una experiencia atractiva para quienes buscan un coche o desean explorar las últimas tendencias del sector".

FIBES

El Palacio de Congresos y Exposiciones es un recinto que está ubicado en Sevilla Este y es escenario del turismo de negocios y cultural de Sevilla. Este espacio atrae cada año a miles de visitantes que acuden a ferias, congresos, espectáculos y encuentros profesionales.

FIBES acoge ferias emblemáticas como SICAB, que reúne a criadores, profesionales y aficionados del caballo de Pura Raza Español.

La agenda cultural del Palacio de Congresos también gana protagonismo gracias a la celebración de galas, conciertos y grandes espectáculos. El recinto ha recibido la gala de los Grammy Latino y de los Premios Goya.

El público joven y aficionado a la cultura pop encuentra en FIBES una oferta específica con eventos como Mangafest, el festival dedicado a la cultura asiática y los videojuegos que cada edición reúne a miles de asistentes.

En esta ocasión, el Palacio de Congresos acoge el Salón del Motor de Sevilla del 11 al 14 de diciembre, un mes después de su cancelación.