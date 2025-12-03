Pablo, experto inmobiliario, sobre el barrio de Sevilla donde todos quieren vivir: “Un piso de 90m² supera los 360.000€"

El mercado inmobiliario de Sevilla mantiene zonas de acceso restringido para la mayoría de los bolsillos. Pablo, experto inmobiliario, analiza la situación actual de una de las zonas más demandadas de la capital hispalense.

Según detalla el especialista, El Porvenir representa ese lugar en el que "todos quieren vivir pero pocos pueden permitírselo". Los altos precios de la ubicación marcan la barrera de entrada, ya que el "precio medio ronda actualmente entre 3.600 y los 4.100 euros por metro cuadrado".

Estas cifras provocan que la adquisición de una vivienda estándar de 90 metros cuadrados supere los 360.000 euros. La situación es similar para quienes optan por alquilar.

Pablo asegura que los alquileres no bajan de los 1.100 a 1.300 euros mensuales por "un piso normal". Además, añade que las viviendas "buenas" superan la barrera de los 1.500 euros al mes.

A pesar de estos precios, El Porvenir se consolida como uno de los barrios con más "demanda real" de Sevilla. El experto define la zona como un espacio tranquilo, libre del "turismo masivo" que satura otras áreas de la ciudad".

"Barrio elegante"

"Las calles no tienen prisa, no es perfecto pero tiene algo que no se compra, esa sensación de barrio elegante y a un paso de todo lo importante", describe el agente inmobiliario.

El especialista sentencia que en El Porvenir, "quien entra es complicado que salga", resumiendo que la ubicación conforma, más que un barrio, "una forma de vivir".

Precios actuales

En el portal de viviendas Idealista, la vivienda más barata en venta se sitúa en los 575.000 euros por un piso de 171 metros cuadrados con cuatro habitaciones. En el lado contrario, el más caro cuesta casi un millón de euros, concretamente 990.000 euros, por un ático de 272 metros cuadrados y cinco habitaciones.

Por su parte, el alquiler en la zona se posiciona en los 750 euros al mes por un piso con una habitación y 50 metros cuadrados. Asimismo, el precio más alto del alquiler es de 1.375 euros cada mes por un inmueble de 3 habitaciones y 95 metros cuadrados.

Coste de la independencia

Por otro lado, Pablo también explica la realidad económica de los jóvenes que buscan independizarse en Sevilla. Sus cálculos sitúan el coste medio mensual en unos 1.300 euros.

Además, añade que el alquiler de un piso pequeño con una sola habitación ronda los 880 euros. A estos precios, hay que sumar otros 150 euros destinados a suministros básicos como la luz, el agua e internet.

El experto completa el estudio con otros gastos variables como la comida, el transporte y el ocio, que suponen unos 300 euros más, aunque reconoce que esa cifra "depende de los gastos que tenga cada persona".

Ante esta realidad, Pablo concluye que, para independizarse "sin apuros", una persona debe ganar unos 1.700 euros al mes. No obstante, advierte que incluso con ese salario, se iría "justo".