Este es el mejor pueblo para disfrutar de la Navidad en Sevilla según la IA: “Tiene más de 20 fábricas de mantecados"

Según un análisis realizado por la Inteligencia Artificial (IA), Estepa se posiciona como "uno de los mejores" pueblos de la provincia de Sevilla para disfrutar de la navidad.

La localidad se presenta a sí misma como "Ciudad de la Navidad" por su "fuerte identidad festiva, marcada por el encendido de su alumbrado navideño, sus fábricas de mantecados y polvorones, su mercado navideño, la Ciudad de Chocolate y diversos eventos culturales"

Este municipio está ubicado a 110 kilómetros desde la capital hispalense, con una duración del trayecto de una hora y 18 minutos.

La IA destaca a Estepa como el mejor pueblo sevillano para disfrutar de la Navidad por su producción de mantecados, su temprana iluminación y su amplia oferta de actividades.

La localidad andaluza "presume de una campaña navideña que arranca incluso antes que en muchas capitales del país y que llena sus calles de visitantes".

Este año, Estepa se posicionó como el primer lugar de España en encender el alumbrado navideño. El "botonazo" tuvo lugar el viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas en la plaza del Carmen. La música y las actuaciones en directo acompañaron un evento que reunió a familias, turistas y vecinos.

Fábricas de mantecado

La inteligencia artificial destaca que "la luz es solo una parte del atractivo". Cada otoño, el municipio abre las puertas de sus más de 20 fábricas de dulces dentro de la conocida Ruta del Mantecado y el Polvorón.

Las visitas comienzan en septiembre, cuando las empresas inician la producción de la campaña. Los visitantes pueden comprar productos recién hechos y conocer de cerca el proceso artesanal.

La Estepeña es uno de los puntos más concurridos. La fábrica ofrece una visita guiada que incluye el museo y su popular "Ciudad de Chocolate", además de un espectáculo de camping.

El horario se mantiene todos los días entre las 10:00 y las 14:00 horas y entre las 16:00 y las 20:00 horas por un precio de 3,50€. En el mismo recinto, el Belén Encantado abre con acceso gratuito.

Otra parada es la fábrica El Gamo, que organiza talleres para elaborar mantecados. Está pensada para familias y grupos que buscan una experiencia más participativa. Los talleres requieren reserva previa y se realizan a las 9:30, 11:00, 12:30, 16:00 y 17:30 horas por ocho euros entre semana.

Los visitantes "suelen acudir directamente a las fábricas para comprar dulces recién horneados y reservar talleres con antelación para evitar esperas". La demanda aumenta durante noviembre y diciembre, cuando el municipio recibe su mayor volumen de turistas.

Mercado navideño

"La oferta navideña de Estepa continúa con actividades culturales y festivas como el Mercado Navideño que se celebra el 20 de diciembre de 2025, mientras que la agenda cultural incluye espectáculos como la zarzuela El Barbero de Sevilla, programada para el 8 de diciembre", añade la IA.

El ambiente festivo también incorpora "eventos curiosos" como el X Polvorón Vespero, un encuentro de motocicletas Vespa que coincide con el encendido y llena las calles de color y música.

La inteligencia artificial concluye que con estas actividades, Estepa ofrece una "Navidad adelantada, luminosa y llena de sabor, con la ventaja de poder disfrutarla desde noviembre y con una programación que combina tradición, gastronomía y ocio familiar".

