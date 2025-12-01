Raphael vuelve a Plaza de España y se suma al cartel del Icónica Fest 2026: esta es la fecha confirmada

Raphael volverá a Sevilla para hacer vibrar la Plaza de España en un concierto enmarcado en el festival Icónica 2026. Será el próximo 18 de junio cuando los fan del cantante puedan asistir al concierto 'Raphaelísimo'.

Con este espectáculo, el artista jiennense celebra una carrera "absolutamente única" y vuelve a protagonizar una de las jornadas del festival sevillano después de haber actuado en él en la primera edición, en 2021.

Después de cinco años, Raphael vuelve a los escenarios hispalenses con "una propuesta superlativa", según señala la promotora Green Cow Music en una nota de prensa. La misma agrupa los himnos que han acompañado a varias generaciones.

Entre las letras que sonarán se encuentran Yo soy aquel, Mi gran noche o Escándalo.

También algunas de las canciones que componen el álbum Ayer... aún, un "delicado tributo a la chanson française y a figuras tan emblemáticas como Édith Piaf o Charles Aznavour".

Una nueva gira

El citado espectáculo se enmarca dentro de la gira que el cantante arrancará el próximo mayo de 2026.

Con este nuevo programa, el artista, con más de seis décadas sobre los escenarios, promete trasladar a todos los asistentes a los tiempos del ayer pero también a los más presentes con un repertorio musical que no dejará indiferente a nadie.

Así, el cantante andaluz se hace un hueco en el cartel del festival que ya cuenta con nombres de primer nivel.

Hasta la fecha, Icónica Sevilla Santalucía Fest ha confirmado la participación de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).