Pablo, agente inmobiliario, habla sobre la vivienda en Sevilla: “Si ganas 1.200€ no puedes vivir en tu barrio ideal”

El agente destaca que el precio medio del alquiler ronda los 11€/m²

Pablo, agente inmobiliario, asegura que la relación entre los sueldos y el precio de la vivienda en Sevilla se ha vuelto insostenible. El profesional afirma que "si ganas 1.200€ al mes no puedes vivir en tu barrio ideal".

Señala que la subida del alquiler en los últimos años ha limitado la capacidad de muchas personas para elegir zona incluso cuando tienen un empleo estable.

El agente explica que los alquileres en la capital hispalense "han subido más del 20% en los últimos dos años". Describe un mercado que obliga a muchos inquilinos a renunciar a barrios donde vivían antes.

También detalla que "el precio medio del alquiler gira en torno a 11€ el metro cuadrado", una cifra que encarece de forma directa el coste final de cualquier vivienda en la ciudad.

Pablo sostiene que la mayoría de los barrios son inaccesibles para quienes cobran esa cantidad. Afirma que "con 1.200€ mensuales, el 70% de los barrios están fuera de tu alcance".

Explica que este límite económico obliga a buscar alternativas en zonas donde el mercado todavía mantiene precios más contenidos. Aun así, insiste en que es posible organizarse si se toman decisiones realistas y se valora cada opción.

"Ahorrar un poco"

El agente asegura que la elección del barrio puede marcar la diferencia. Según él, "si eliges bien la zona puedes vivir solo, ahorrar un poco y mejorar tu calidad de vida".

Señala que algunos distritos permiten ajustar gastos sin renunciar a la independencia. Por eso, ha elaborado una lista de zonas donde se considera viable alquilar en solitario con un sueldo de 1.200€.

Barrios asequibles

Pablo destaca tres áreas concretas de la ciudad. La primera es Sevilla Este, donde el mercado ofrece viviendas con precios más moderados en comparación con el centro.

La segunda es La Macarena, concretamente en la zona de Carambolo, donde algunos pisos mantienen rentas por debajo de la media de la ciudad.

La tercera es San Jerónimo, en el entorno de La Ronda, un barrio que conserva alquileres más asequibles y que, según el agente, puede ser una opción para quienes buscan tranquilidad y buena comunicación.

También ofrece alternativas para quienes quieren vivir más cerca del centro. En su opinión, en esas zonas no es posible hacerlo en solitario con un salario de 1.200€. Por ello, recomienda compartir piso.

Afirma que "si quieres algo más céntrico, comparte piso en Nervión y olvídate de todo lo demás". Con esta opción, considera que se puede acceder a un barrio muy demandado sin asumir un gasto que supere las posibilidades del salario.