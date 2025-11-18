Confirmado por el Ministerio de Transportes: los sevillanos tendrán derecho a descuentos por retrasos a partir de este día

Estas nuevas indemnizaciones se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026 EP

Renfe aplicará un nuevo sistema de indemnizaciones por retrasos a partir del 1 de enero de 2026, lo que permitirá a los viajeros sevillanos reclamar descuentos más altos y desde tiempos de demora mucho menores.

El cambio llega tras la aprobación en el Parlamento de la Ley de Movilidad Sostenible, que fija un marco más exigente para los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia.

La norma establece que Renfe compensará con el 50% del precio del billete cuando el retraso supere los 15 minutos y con el 100% cuando alcance los 30 minutos.

Con esta modificación, los viajeros recuperan un sistema de garantías que la compañía aplicó durante años y que mejora de forma notable las condiciones actuales.

En este momento, Renfe solo compensa con el 50% cuando el tren acumula 60 minutos de retraso o más, y devuelve el 100% cuando la demora se sitúa en 90 minutos o más.

El nuevo marco multiplica por dos la exigencia a la operadora y sitúa el umbral de las devoluciones en tiempos mucho más reducidos.

El cambio afectará a los miles de viajeros que cada día utilizan los servicios de Alta Velocidad desde Sevilla hacia distintas capitales del país.

Ciudades de destino desde Sevilla

La ciudad mantiene conexiones directas con Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Córdoba. Estas rutas parten de estaciones que concentran un alto volumen de desplazamientos como Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Sants, Joaquín Sorolla, Delicias y Julio Anguita.

La capital hispalense también ofrece la posibilidad de viajar hacia otras ciudades como Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva, además de otros destinos de Extremadura a través del servicio de Media Distancia y que parten desde la estación de Santa Justa, San Bernardo y Virgen del Rocío.

El ajuste en las compensaciones supone un avance para los usuarios, que reclamaban una protección más amplia ante los posibles retrasos del servicio de Alta Velocidad.

Mejorar la calidad

La nueva ley busca mejorar la calidad e incentivar que las operadoras cumplan los tiempos previstos. También refuerza el derecho del pasajero a recibir una respuesta rápida cuando el tren no llega en su horario previsto.

Renfe deberá adaptar sus sistemas de gestión y sus canales de reclamación para aplicar las compensaciones desde el primer día de 2026.

La compañía tendrá que informar de forma clara y accesible a los viajeros sobre el nuevo procedimiento y los plazos para solicitar el reembolso parcial o total del billete. En la normativa actual, el cliente tiene hasta tres meses para realizar la petición.