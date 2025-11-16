Una joven sevillana de 23 años habla sobre los contratos de prácticas: "En Madrid gano el doble por el mismo puesto"

Ainoa, una joven sevillana que dejó Sevilla para mudarse a Madrid en busca de mejores oportunidades, resume la diferencia entre las dos ciudades a través de su experiencia.

"En Sevilla me ofrecían 300 euros al mes y en Madrid el doble", asegura. Llegó a la capital de España tras encontrar un puesto de prácticas de marketing y porque vio un mercado laboral más amplio.

Actualmente, la empresa en la que comenzó las prácticas la ha contratado después de dos semanas en su trabajo.

Ainoa afirma que "marketing es un puesto muy solicitado a nivel mundial", aunque destaca que la mayor demanda se concentra en Madrid y Barcelona.

Señala que estas ciudades cuentan con compañías que destinan más presupuesto a perfiles jóvenes. Por ese motivo, describe que su llegada a Madrid resultó "más fácil" en términos de inserción laboral.

Búsqueda de empleo en Sevilla sin éxito

Ainoa recuerda que mientras trabajaba como dependienta en una joyería de Sevilla, buscó empleo de marketing en la ciudad sin éxito.

En su caso, recibió una propuesta "por 300 euros a jornada completa en un puesto de prácticas de marketing specialist intern". En Madrid, sin embargo, le ofrecieron "el doble por media jornada para el mismo puesto".

Evolución del sector

La joven defiende que la evolución del sector ha ampliado las funciones en este tipo de trabajos. Explica que antes se centraba en la publicidad tradicional y en "hacer marca".

Ahora, sin embargo, engloba tareas como la gestión de redes sociales, la creación de contenido, la planificación de campañas o la construcción de comunidad.

A su juicio, esto "ha impulsado la necesidad de profesionales preparados y ha generado más oportunidades en ciudades con un tejido empresarial más amplio".

Calidad de vida

Ainoa también compara la calidad de vida entre Madrid y Sevilla. Reconoce que la capital de España "es mucho más cara en comparación con Sevilla" y que los sueldos deben adaptarse a ese nivel de vida.

Señala que pagaba 350 euros por una habitación en el barrio de Nervión y que, tras una búsqueda "muy exhaustiva", encontró una en Madrid por 460 euros sin gastos incluidos. Aun así, considera que en la capital es más sencillo ascender profesionalmente.

La joven asegura que en Sevilla detecta "una tendencia a aprovecharse de la poca experiencia laboral de los jóvenes".

Aunque admite que se trata de un problema extendido, sostiene que en Madrid existen más empresas dispuestas a apostar por perfiles que inician su carrera. En Sevilla "esa opción no es posible por la poca oferta laboral".

"Las oportunidades para quienes comienzan en marketing crecen, pero no en todas las ciudades. Madrid ofrece un camino más accesible para dar los primeros pasos en el sector", concluye.