Felipe (51), propietario de 8 pisos: "Cada piso me deja unos 700 euros y por otro lado tengo mi empresa"

"Mis pisos están alquilados a familias que conozco, y nunca he subido el precio más de lo razonable".

El problema de la vivienda no pasa desapercibido para nadie en ningún punto de España, y Sevilla no es una excepción. Con la situación de especulación que se está viviendo, hay propietarios que están reivindicando su papel. Es el caso de Felipe, dueño de 8 pisos pero con una empresa propia que, asegura, es su principal fuente de ingresos.

"Cada piso me deja unos 700 euros al mes, pero no vivo solo de eso", asegura, y es que sostiene que tiene su propia empresa. "Es mi principal fuente de ingresos", insiste, y puntualiza que "los pisos son una inversión que he ido haciendo con los años".

"La gente piensa que si tienes varios pisos eres rico, pero detrás hay hipotecas, impuestos y mantenimiento. No es tan sencillo como cobrar y ya está", se defiende.

Felipe ha superado el medio siglo de vida y explica a este periódico que compró el primero cuando tenía 30 años. "Compré el primero cuando tenía treinta años, y poco a poco fui reinvirtiendo. No heredé nada, lo he hecho trabajando y aprovechando oportunidades", declara.

Respecto al debate más candente en la sociedad, Felipe insiste en que no se considera "un especulador". "Mis pisos están alquilados a familias que conozco, y nunca he subido el precio más de lo razonable. No se trata de aprovecharse de nadie".

Consciente con la situación, declara entender "que hay un problema de vivienda, pero también hay que reconocer el esfuerzo de quienes hemos invertido con responsabilidad". "No todos los propietarios somos fondos buitres", se defiende.

"A mí me deja unos 700 euros cada uno, pero entre impuestos, seguros y arreglos, el beneficio real es bastante menor", sostiene, insistiendo en que no es oro todo lo que reluce.

Una parte del patrimonio

"Yo veo los pisos como una parte más de mi patrimonio. Igual que tengo mi empresa, tengo estos inmuebles que me aportan una renta estable. Es una manera de diversificar", declara el empresario.

Aún así, quiere dejar un mensaje claro, y es que "el mercado del alquiler tiene riesgos, sobre todo con impagos o destrozos". "No es tan pasivo como la gente cree, hay que estar pendiente de todo", explica, pero con todo y con ello es un negocio que le "merece la pena".

"El ingreso está bien, pero lo que me da de verdad de comer es la empresa. Los pisos son un complemento, una especie de plan de jubilación", expone. Y no solo para él, sino para sus hijos. "Tengo tres hijos, y tres hijos dan mucho gasto".

El día de mañana, Felipe quiere dejar una empresa "estable y solvente" a sus herederos y una serie de inmuebles para que "no pasen la fatiga" que asegura haber pasado él cuando era joven.