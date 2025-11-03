Vuelve a Sevilla el Circo del Sol en estas fechas y con entradas desde 49 euros: "Es magia, impresionante"

El Circo del Sol regresará a Sevilla con su espectáculo Kurios. Gabinete de curiosidades, una de sus producciones más aclamadas y visualmente impactantes. La Gran Carpa se instalará en la capital andaluza del 17 de enero al 15 de febrero de 2026, ofreciendo un mes de funciones en las que la imaginación, el humor y la poesía se entrelazan en un universo onírico que desafía las leyes de la física y de la lógica.

En esta nueva propuesta, el público se adentra en el laboratorio de un inventor conocido como 'el Buscador', un personaje convencido de que existe un mundo oculto e invisible donde habitan las ideas más locas y los sueños más grandiosos.

En ese escenario mecánico y fantástico, una serie de personajes sobrenaturales irrumpe para poner su mundo patas arriba. Entre engranajes, máquinas imposibles y acrobacias que rozan lo irreal, los protagonistas logran encender la chispa de la imaginación y demostrar que la curiosidad puede convertir lo cotidiano en extraordinario.

"Kurios es un espectáculo que celebra la imaginación. Queremos que cuando la gente salga de la Gran Carpa se vaya con la sensación de que todo es posible", señalan desde la propia organización. Con esta premisa, el Circo del Sol vuelve a invitar al público sevillano a dejarse llevar por un viaje donde el asombro es la norma.

El montaje combina números de equilibrio, contorsionismo y malabares con una potente puesta en escena que mezcla elementos del steampunk, la estética victoriana y la ciencia ficción.

Cada número está acompañado por una cuidada banda sonora en directo que contribuye a crear la atmósfera mágica característica de la compañía canadiense, fundada en 1984 y considerada la más importante del mundo en su género.

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del Circo del Sol, con precios que van desde los 49 euros, aunque también hay localidades a 59 y 77 euros, según la ubicación en la carpa. Como en anteriores ocasiones, se espera una alta demanda y una rápida ocupación de las funciones de fin de semana.

Entre los muchos aficionados sevillanos que ya han marcado las fechas en su calendario está Israel, un seguidor habitual que no se pierde una edición."Es magia, algo impresionante. Cada año consiguen superarse", asegura. "Vas pensando que ya lo has visto todo, y siempre te sorprenden".

Tras su paso por otras ciudades españolas, el Circo del Sol convertirá Sevilla en una ventana abierta a la imaginación. Bajo su inconfundible carpa azul y amarilla, Kurios promete transportar al espectador a un lugar donde la lógica se suspende y lo imposible se vuelve real. Porque, como recuerda su propio lema, basta con abrir la mente para entrar en un mundo de maravillas.