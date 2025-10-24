Aitana agota entradas en horas y dará otro concierto en Sevilla: así se pueden comprar los tickets para la nueva fecha

Aitana volverá a actuar en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el 4 de junio después de haber agotado en solo 12 horas las entradas para la primera actuación que anunció, el 5 del mismo mes.

Las nuevas entradas saldrán a la venta el próximo 28 de octubre a las 13:00 horas y estarán disponibles en la página oficial del festival.

Con esta segunda cita, el festival de Plaza de España adelanta su inauguración, dando comienzo a una nueva edición del festival. La catalana regresará así al escenario sevillano dentro de su gira internacional Cuarto Azul World Tour, con la que ya abrió el festival en 2024.

El doble concierto de Aitana en Icónica Santalucía Sevilla Fest promete ser uno de los grandes eventos musicales del verano de 2026. Con esta incorporación, el festival refuerza su compromiso de reunir en el monumento sevillano a las principales estrellas nacionales e internacionales.

Hasta el momento, el cartel de esta sexta edición cuenta con Aitana (4 y 5 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja e Il Divo (27 de junio) y Jamiroquai (16 de julio). En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel "ecléctico, diverso y de primer nivel".

El Icónica Santalucía Sevilla Fest cerró su edición de 2025 con cifras récord: 277.000 asistentes y un impacto económico total de 230 millones de euros (155 millones directos sobre la ciudad y 75 millones de impacto mediático).

Gracias a estos resultados, el festival se ha consolidado como uno de los grandes eventos musicales y experienciales de Europa, y como el acontecimiento privado con mayor impacto en Sevilla, solo superado por la Feria de Abril y la Semana Santa.