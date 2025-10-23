Magia, exposiciones, festivales y conciertos: todo lo que trae la agenda cultural de Sevilla esta semana

Sevilla se prepara para disfrutar de una semana repleta de espectáculos, exposiciones y actuaciones. Una vez más, la cultura vuelve a impregnar a la ciudad con una serie de actos que no dejarán indiferente a nadie.

La delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha afirmado que semana tras semana, Sevilla ofrece una programación cultural diversa y viva, que combina tradición, creación contemporánea y espacios patrimoniales".

En el terreno de las exposiciones, destacan varias propuestas de primer nivel. En el Espacio Santa Clara, la artista sevillana Concha Ybarra presenta Una habitación propia, una muestra inspirada en el ensayo de Virginia Woolf que recorre 25 años de su trayectoria con obras en pintura, cerámica y textil.

La Real Fábrica de Artillería se convierte esta semana en punto de referencia internacional con “Interwoven”, la nueva exposición de Homo Faber Capsule, organizada por la Michelangelo Foundation.

En cuanto a espectáculos y festivales, continúa el XXII Festival de Magia Ciudad de Sevilla, que llena plazas y espacios históricos de ilusión y humor.

Exposiciones

El espacio Santa Clara acogerá la exposición de Concha Ybarra, Una habitación propia. La misma tendrá lugar desde el 25 de octubre hasta el 22 de febrero de 2026. Está inspirada en Virginia Woolf, la artista sevillana recorre 25 años de creación con obras en pintura, cerámica, textil y papel.

El horario es de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los domingos y festivos abrirá solo por la mañana y los lunes permanecerá cerrado. La entrada es libre.

Hasta el 23 de noviembre la Real Fábrica de Artillería acogerá Interwoven, de Homo Faber Capsule. Se trata de una exposición internacional con piezas de artesanía contemporánea de más de 50 países. Abre todos los días de 10:00 a 20:00 horas de forma gratuita.

La exposición de Antonio Sosa y Quique Sarzamora, Interrelaciones y desvíos 02, está abierta al público hasta el 9 de enero en el espacio Santa Clara. Un diálogo artístico sobre la relación entre arte, espacio y tiempo con entrada gratuita.

El artista Paco Pérez Valencia ofrece su exposición El perro negro, ubicada en la sala Atín Aya hasta el próximo 11 de enero. Más de 240 obras que resumen 40 años de trayectoria del artista sevillano con entrada libre.

El espacio Santa Clara también acoge Retroalimentación, de Luis Gordillo, hasta el 20 de diciembre. Se trata de una retrospectiva del artista sevillano, con obras desde los años 70 hasta hoy con entrada gratuita.

Festivales

El XXII Festival de Magia Ciudad de Sevilla estará en la Real Fábrica de Artillería hasta el 25 de octubre con espectáculos de magia, humor e ilusión también en distintos espacios de la ciudad. El 23 de octubre será el turno de Hipnosis con Mario el Mago a las 20:30, mientras que el 24 y 25 será el turno del Maratón de magia y Porque la veo, también de Mario el Mago, respectivamente. Las entradas tienen un coste de ocho euros y se pueden conseguir a través de la web.

Hasta finales de octubre, el Real Alcázar de Sevilla ofrece visitas nocturnas teatralizadas dedicadas a la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal.

Se llevarán a cabo los jueves y viernes por la noche y tendrán una duración de 75 minutos. Las entradas se consiguen a través de la web de los Alcázares.

Conciertos de música

La semana musical en Sevilla ofrecerá una programación variada que recorre distintos estilos y escenarios. El Espacio Santa Clara acogerá el ciclo Los Tesoros de la Guitarra Española, con los guitarristas Andrzej Grygier y Francisco Luis, ambos a las 19:00 horas, con entradas a 10 euros.

En el Espacio Turina (Sala Silvio), el Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla presentará el COM Trío + Invitad@s el 23 de octubre y el William Parker Heart Trío el 24, ambos a las 20:00 horas, con entradas entre 6 y 12 euros.

El 25 de octubre, el mismo escenario acogerá el concierto de Concerto 1700, dedicado a Il giardino d’amore de Scarlatti, dentro del ciclo Música Antigua en Turina, con entradas entre 10 y 20 euros.

El domingo 26 de octubre, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) inaugurará su Ciclo de Música de Cámara a las 12:00 horas, con entradas a 16 euros y descuentos disponibles.

Finalmente, el 29 de octubre, el XVI Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla celebrará su semifinal por la mañana -de 10:00 a 14:00, entrada gratuita- y, por la noche, ofrecerá un recital doble con Lorenzo Micheli y José Manuel León, que unirán la guitarra clásica y el flamenco a partir de las 20:00 horas, con entradas a 15 euros.

El 26 de octubre a las 12:00 horas, el Centro de Cerámica de Triana acogerá la conferencia “La azulejería de Triana del siglo XVIII”, impartida por el catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfonso Pleguezuelo Hernández.

La charla abordará los avances recientes en la investigación sobre la tradición cerámica trianera, con especial atención a los talleres activos en aquella época y a los estilos identificados gracias a la labor de la Asociación Niculoso Pisano. La entrada será libre hasta completar aforo.