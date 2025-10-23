Abre en Sevilla el negocio que ha revolucionado la manera de comer fresas: más de 20 locales en España y tarrinas por 4,90

El próximo 24 de octubre, Sevilla será sede de una nueva apertura de La Fresería, el negocio que ha revolucionado la manera de comer fresas en España. El local se ubicará en el número 8 de la calle Puente y Pellón, y se unirá a la ya existente en el 30 de la calle Calatrava.

Según un vídeo publicado en el perfil oficial de La Fresería en redes sociales, la apertura promete ser un evento "por todo lo alto". "Habrá sorpresas, regalos y, por supuesto, fresitas con salsas y toppings ilimitados para que la disfrutes como quieras", prometen.

"Las fresas más famosas del mundo", como ellos lo califican, se inspiran en la forma de comer fruta que arrasa en ciudades como Nueva York y Londres. Solo que, en La Fresería, se le añade "un toque completamente personalizado" al añadirle diferentes tipos de salsas y de toppings.

Esta cadena cuenta ya con 22 locales repartidos por toda España, cinco de ellos en Madrid. Sin embargo, en Andalucía también es una marca consolidada y extendida con establecimientos en Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

Los pasos para disfrutar de este postre son muy sencillos. Primero hay que elegir un vaso con una medida, que va desde la talla S (por 4,50 euros), M (por 6,50 euros) y la XL (por 15,90 euros). Las dos primeras tienen una salsa incluida en el precio, mientras que la XL todas las salsas y toppings de forma ilimitada.

Si se quiere añadir más salsas o toppings, los añadidos cuestan entre 0,50 y 1 euro. Las salsas disponibles son chocolate con leche, negro y blanco, así como salsa lotus, crema de leche condensada, salsa oreo, dulce de leche o salsa pistacho entre otras tantas.

Respecto a los toppings, tienen pistachos, Oreo, gominolas, nueces, Lacasitos, Marshmallows, y muchos más.

El establecimiento también dispone del especial de fresas con chocolate de Dubai, que lleva crema de pistacho, kataifi y chocolate con leche y avellana. En este caso solo existen dos medidas: el vaso S por 9 euros y el vaso M por 12 euros.

La cadena ha introducido dos nuevos productos que se pueden añadir al vaso de fresas, que son cookie dough y miel directamente sacada del panal, dos toppings que costarían 2 euros cada uno.

Con esta nueva apertura, La Fresería continúa afianzando su presencia en la capital hispalense y ampliando una red que no deja de crecer.

La expectación generada en redes sociales y el éxito de su primer local en la ciudad apuntan a que su fórmula de fresas personalizadas seguirá conquistando el mundo, de hecho, en su página web ya anuncian su próxima apertura fuera de la fronteras españolas: en París.