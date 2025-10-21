Cristóbal, profesor, sobre el acoso escolar: "Una solución es que los padres tengan ganas y tiempo de conocer a sus hijos"

"El mayor de los problemas es la falta de comunicación y conexión que ocurre en casa".

La ciudad de Sevilla vive conmocionada desde que el pasado martes una niña de 14 años, Sandra Peña, se quitó la vida tras ser víctima, durante más de un año, de acoso escolar por parte de compañeras de clase. Al respecto, son muchas las opiniones que están surgiendo y muchos los docentes que se están pronunciando.

En opinión de Cristóbal, profesor de inglés de secundaria, una de las soluciones pasaría porque los padres tuvieran "ganas y tiempo de conocer a sus hijos".

Según la experiencia de este docente sevillano, son varios los problemas que se plantean en el ámbito educativo. "Puede que mi opinión pueda resultar polémica: no hay un problema, sino muchos", asegura.

"Por una parte, los docentes apenas tenemos tiempo para hablar con los alumnos/as de manera individual y privada, para crear ese tipo de conexión donde el/la estudiante se sienta cómodo/a para compartir un posible caso de acoso", expone el docente.

Asegura que "la situación es extrema" debido tanto a la carga de trabajo como a los horarios a los que se enfrentan. "Ni si quiera tenemos tiempo para hablar con otros docentes", apunta.

Sin embargo sostiene que, quizá, el mayor de los problemas es la "falta de comunicación y conexión que ocurre en casa". "Cuando leemos alguna noticia sobre un nuevo caso de acoso, todos pensamos en la serie 'Adolescencia', o al menos a todo aquel que la haya visto", ilustra Cristóbal.

Apunta que, desde su punto de vista, la producción audiovisual de Netflix, "retrata muy bien la desconexión entre padres e hijos/as y los peligros que pueden acarrear la presencia y uso de las redes sociales en casos de acoso".

Es por ello que, a la hora de plantear soluciones, este sevillano lo tiene claro, y es que, pese a que apunta a la existencia de varias soluciones, señala que "la más importante es que los padres puedan disponer de tiempo, ganas y energía para conocer a sus hijos/as".

Protocolos ante el acoso escolar

Respecto a los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones, Cristóbal apunta a que los docentes sí reciben formación al respecto y que, "según la normativa, todo centro ha de disponer de un protocolo interno sobre qué hacer y cómo actuar en estos casos".

La regla es clara: hay que avisar al equipo directivo, que se rige a través de un protocolo establecido y común elaborado por las instituciones educativas.

En las principales medidas que recogen los protocolos antiacoso y antisuicidio que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía Aumentar se encuentra la vigilancia por parte del equipo docente en lugares como el patio del colegio.

También figura la creación de un equipo especializado para disminuir el riesgo de suicidio, la asistencia médica y la comunicación con las familias.

No obstante, si el equipo directivo no activa el protocolo, todo cae en saco roto. Fue el caso de Sandra Peña, que "llevaba alrededor de un año y medio sufriendo acoso escolar por parte de un grupo de compañeras", algo que sus padres habían "denunciado en dos ocasiones al centro".

El colegio, por su parte, se limitó a cambiar a la afectada de clase, "y porque su madre lo pidió", según confirmó la familia de la menor.

La Junta de Andalucía, después de realizar las investigaciones pertinentes, pudo confirmar que el colegio donde estudiaba Sandra, la Irlandesas de Loreto, no activó ninguno de estos protocolos con los indicios existentes.