Este es el pueblo más barato para vivir en Sevilla: 195 euros el metro cuadrado y casas desde 30.00 euros

Estepa se ha consolidado como el municipio más barato para vivir en la provincia de Sevilla, según los últimos datos del mercado inmobiliario. El precio medio del metro cuadrado, según los datos de septiembre de este año, ronda los 695 euros, una cifra muy por debajo de la media provincial y autonómica.

En esta localidad, situada en la comarca de la Sierra Sur, es posible encontrar viviendas por apenas 30.000 euros, una cantidad impensable en otros puntos de la provincia.

Las propiedades más económicas suelen ser casas tradicionales o solares amplios que superan los 150 metros cuadrados, con grandes posibilidades de reforma o rehabilitación.

Estas viviendas, muchas de ellas ubicadas en calles céntricas o en las afueras del casco urbano, ofrecen un amplio margen para proyectos residenciales o inversiones de bajo coste.

En algunos casos, los precios ascienden ligeramente, situándose en torno a los 38.000 o 40.000 euros, pero continúan siendo de los más asequibles de Andalucía occidental.

Ubicación

El atractivo de Estepa no se limita al precio. El municipio cuenta con una ubicación estratégica entre Sevilla, Málaga y Córdoba, lo que lo convierte en un punto intermedio de gran interés para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a las conexiones con grandes núcleos urbanos.

Su entorno natural, marcado por los campos de olivos y las vistas a la sierra, refuerza el valor patrimonial y paisajístico de la zona.

En el centro del municipio predominan las casas de una o dos plantas con patio interior, una tipología habitual en la arquitectura tradicional andaluza. En la periferia se localizan solares amplios y edificaciones antiguas, muchas de ellas disponibles para restaurar o reconvertir en viviendas modernas.

A pesar de su bajo coste, la mayoría de los inmuebles se encuentran en zonas bien comunicadas, con servicios básicos, colegios y comercios cercanos.

Estepa, conocida también como la "ciudad del mantecao", combina el carácter de pueblo industrial con una importante actividad turística, especialmente durante los meses previos a la Navidad, cuando su producción repostera alcanza el punto álgido.

Esta dualidad entre tradición y desarrollo económico ha favorecido una oferta inmobiliaria diversa, donde conviven viviendas a precios muy bajos con otras de mayor valor histórico o arquitectónico.

Con una población cercana a los 12.000 habitantes, Estepa conserva la esencia de los municipios andaluces de interior: calles empinadas, casas encaladas y un ritmo de vida tranquilo.

Su patrimonio, encabezado por el conjunto monumental del Cerro de San Cristóbal y la iglesia de Santa María la Mayor, refuerza el atractivo de un enclave que, además, ofrece uno de los precios por metro cuadrado más bajos de toda la provincia de Sevilla.

El mercado inmobiliario de Estepa se mantiene estable y con un leve repunte de interés en los últimos meses, especialmente por parte de quienes buscan viviendas económicas para reformar o segundas residencias.