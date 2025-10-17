Abre en el centro de Sevilla un nuevo local de postres de moda: "Todas las porciones por solo 3,95 euros"

Las Setas de la Encarnación de Sevilla ha sido protagonista hace apenas unos días de una de las inauguraciones más esperadas: la apertura de la segunda tienda en la provincia de Masakali Sweets.

Con 23 sabores diferentes en carta, este establecimiento es prácticamente un templo para los amantes del dulce y, en especial, de las tartas. Y lo mejor de todo es que las porciones solo cuestan 3,95 euros.

Después del gran éxito que han cosechado en apenas unos meses en Mairena del Aljarafe, sus propietarios no han tardado en expandir sus horizontes y aterrizar en el mismo centro de la capital hispalense.

Han sido muchas las influencers que se han acercado por el nuevo establecimiento, que abrió sus puertas el pasado 13 de octubre, y todas coinciden en el increíble sabor de sus productos.

"A diferencia de cualquier tartería, tienen las tartas de queso tradicionales y las tartuquis, que son galletas mega gigantes rellenas de chocolate o de perlas de chocolate blanco", explica en un vídeo la influencers gastronómica Mimi (de Come con Mimi).

Esta sevillana también destaca la Cheesbrownie de Oreo. En este caso, la base es de brownie con nueces, en el centro tiene galletas Oreo y la parte de arriba es tarta de queso tradicional.

Masakali Sweets no solo tiene porciones de tartas, sino también tarritos de sabores como Oreo, Cheescake, Lotus, caña de chocolate o Happy Hipo entre otras. "Hay uno de chocolate con galletas para veganos. ¡Bravo!", dice la influencers.

De la pizza a la tarta

Esta exitosa cadena de tartas deviene de otra exitosa cadena de pizzas, y es que Masakali es una de las marcas de pizzas más famosas y demandadas de Sevilla. Tanto es así que fue de los pocos establecimientos gastronómicos que tuvieron un stand en el interior del Icónica Sevilla Fest.

El sello, por tanto, es cien por cien sevillano, ya que sus propietarios, Marta y José Manuel son una pareja de la localidad de Camas.

Juntos crearon Grupo Mezzana, una empresa hostelera que ha pasado en poco tiempo de regentar un pequeño establecimiento en el Aljarafe a expandirse por el centro de la ciudad y estar en boca de todos.

Estética

El nuevo local de Masakali Sweets en Las Setas se presenta como un espacio cuidado al detalle, con una decoración moderna, tonos pastel y un ambiente acogedor que invita a quedarse.

La vitrina de tartas, siempre llena, se ha convertido en un reclamo visual para los transeúntes de la Plaza de la Encarnación, que no dudan en detenerse a fotografiar sus coloridas porciones. Desde su apertura, el establecimiento ha registrado largas colas y una gran afluencia de público joven, turistas y familias sevillanas.

La propuesta de la marca combina ingredientes de alta calidad, recetas artesanales y una presentación muy "instagrameable", una fórmula que ha conquistado las redes sociales.

De hecho, el perfil de Masakali Sweets acumula miles de seguidores y comparte a diario vídeos de sus elaboraciones, que se han vuelto virales. Además de los clásicos más vendidos, cada mes incorporan sabores nuevos y ediciones limitadas, algo que anima a los clientes a repetir.