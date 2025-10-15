Sevilla busca la mejor croqueta de la ciudad: un festival único reunirá a ocho restaurantes en el Muelle de las Delicias

La organización ha diseñado un sistema de votación abierto que permitirá conocer cuál es la creación más valorada.

El evento más sabroso del año aterriza por primera vez en la capital andaluza. Croqueta Crush celebrará en Sevilla su primera edición durante dos fines de semana consecutivos, del 31 de octubre al 2 de noviembre y del 7 al 9 de noviembre, en el Muelle de las Delicias, con entrada gratuita.

La cita convertirá este enclave del Puerto de Sevilla en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, la música y el ocio al aire libre.

Durante seis jornadas, ocho de los restaurantes más destacados de la ciudad competirán por hacerse con el título de Mejor Croqueta de Sevilla, en un ambiente marcado por el sabor, la creatividad y el buen rollo.

La croqueta será la auténtica protagonista de un evento que combina la degustación gastronómica con propuestas de entretenimiento para todos los públicos.

El formato del festival invita a probar, votar y disfrutar. Los asistentes podrán degustar diferentes variedades de croquetas elaboradas por los establecimientos participantes y elegir sus favoritas.

La organización ha diseñado un sistema de votación abierto que permitirá conocer cuál es la creación más valorada por el público, en una experiencia participativa que aúna gastronomía y diversión.

Además de la competición, Croqueta Crush contará con zonas de degustación, talleres, actividades infantiles y música en directo, creando un espacio pensado para pasar el día entre amigos o en familia.

Las propuestas dulces también tendrán su lugar en el recinto, junto a opciones más innovadoras que reinterpretan la receta tradicional de la croqueta.

Desde la organización destacan que cada croqueta participante posee "su personalidad, su actitud, su vibe". Habrá opciones clásicas "con flow", versiones rebeldes con rellenos inesperados, variedades dulces que sorprenden y otras picantonas que prometen despertar los sentidos.

Una experiencia que, más allá del paladar, busca conectar con el público a través de la creatividad y el humor.

Croqueta Crush es una producción de Pleisure, una agencia con sede en Barcelona dedicada a la gestión, producción y comunicación de eventos relacionados con el mundo de la empresa, el ocio y la cultura.

Con más de treinta años de experiencia, Pleisure se ha consolidado como un referente en la creación de formatos experienciales capaces de combinar gastronomía, entretenimiento y participación ciudadana.

La entrada al evento es gratuita, aunque se recomienda la descarga online anticipada para agilizar el acceso. También se encuentra disponible una entrada FAST PASS, que ofrece ventajas exclusivas para disfrutar del festival sin esperas.

Con esta primera edición, Croqueta Crush se incorpora al calendario de grandes eventos gastronómicos de Sevilla, una ciudad que continúa consolidándose como destino de referencia para quienes disfrutan de la cocina creativa y de los planes culturales al aire libre.

Durante dos fines de semana, el Muelle de las Delicias se transformará en un auténtico escaparate de talento culinario, sabor y música, donde la croqueta será mucho más que una tapa: será toda una declaración de amor al disfrute.