Abre en Sevilla un recreativo con más de 12.000 metros cuadrados: "El mayor espacio de ocio indoor de Europa"

Mega Ozone Bowling Sevilla llega este otoño a la ciudad y promete cambiar la forma de divertirse por completo. Se trata de una de las grandes aperturas del año en la capital hispalense que estará ubicado en el centro comercial Aleste Plaza, en el barrio de Sevilla Este.

En concreto, el complejo tendrá más de 12.000 metros cuadrados y contará con una inversión de siete millones de euros. Además, según la entidad, creará 50 puestos directos de trabajo.

Tal y como ha destacado la promotora, "será el mayor complejo de ocio indoor de Europa y aspira a convertirse en el centro de referencia para todo el área metropolitana de Sevilla y un referente europeo en experiencias indoor".

La nueva apertura viene cargada de planes para absolutamente todos los gustos. El mismo ofrecerá alternativas enfocadas en el deporte, diversión y gastronomía. Todo esto en un mismo sitio.

La consultora especializada Inerzia será quien gestione el nuevo centro comercial de Sevilla Este. Por su parte, la compañía promotora Ozone Bowling tilda el nuevo trabajo como "el mayor complejo de ocio indoor de Europa".

Todas las actividades

Nicolás Quereda, consejero delegado de Ozono Bowling, señaló que la compañía pretende que "Sevilla viva el ocio como nunca antes". Asimismo, subrayó que "no es solo el más grande, sino también el más innovador y que marcará la tendencia en Europa".

El nuevo centro recreativo contará con un total de 24 pistas de bolos de última generación que tendrán una increíble pantalla de más de 40 metros. Todo con el objetivo de ofrecer al cliente una experiencia inmersiva.

La apertura también ofrecerá a todos sus visitantes una atracción hinchable de 1.000 metros cuadrados que podrá disfrutar todo el que quiera, puesto que no tiene límite de edad. También habrá un karting indoor completamente eléctrico. Este será el primero de este tipo en la capital andaluza.

Como en muchas de las actividades que ofrece la hispalense, la gastronomía tendrá un papel fundamental. Mega Ozono Bowling Sevilla contará con una zona dedicada a la restauración en la que habrá platos de todo tipo. Entre las marcas que despacharán destaca la Pizzería Del Poble.

50 puestos de trabajo

Ir al cine ya no es solo ir a ver una película nueva. Los amantes de la butaca buscan en la misma la máxima comodidad. Por ello, el nuevo espacio que llega a Sevilla va a incorporar en sus diez salas de cine asientos reclinables, servicios personalizados y sonido envolvente.

La entidad creará con la construcción del nuevo centro recreativo 50 puestos de trabajos directos.

Mega Ozone Bowling Sevilla será la segunda apuesta por la ciudad de Ozone después de su aterrizaje con el ya mítico Torre Sevilla en 2021. Además, el de Sevilla Este se convertirá en el quinto espacio de Andalucía de la compañía.