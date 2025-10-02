Regresa la cita nocturna más esperada para los amantes de la cultura en Sevilla: "En casa es ya una tradición"
Desde que se celebrara por primera vez en 2012, este evento se ha convertido en un reclamo para todos los vecinos de la ciudad.
Más información: Lucía Guerrero, estudiante sevillana: "Mi intención era irme a Madrid, pero con pisos por 2.000 € es imposible"
Los sevillanos tienen este 3 de octubre una de las citas más esperadas del año: la Noche en Blanco. "En casa es ya una tradición", cuenta a través de su perfil de X (antes Twitter) Miguel Romero, padre de familia.
Desde que se celebrara por primera vez en 2012, esta cita anual se ha convertido en un evento que pocos sevillanos se atreven a perderse, ya que es el único día del año en el que tantos monumentos abren sus puertas al público a la vez.
Teatro, música, danza, pintura, literatura y, sobre todo, acceso a una gran cantidad de edificios patrimoniales de la ciudad se abrirán a todo el público, a la par que se ofrecerá una gran variedad de actividades y talleres para todos los públicos.
Patrimonio
- Visita a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila
Lugar: Calle Nuestra Señora de los Dolores 72 (Cerro del Águila)
Horario: 21:00–00:00
Precio: Gratuito
- Visita nocturna a la iglesia San Luis de los Franceses
Lugar: Calle San Luis 37 (Feria – San Luis)
Horario: 20:00–23:59
Precio: Gratuito
- Visita guiada a los Baños de la Reina Mora y la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús
Lugar: Calle Baños 17 (San Vicente – Alameda)
Horario: 20:30–00:00
Precio: 2 €
- Devoción Servita: arte, historia, cultura y fe
Lugar: Calle Siete Dolores de Nuestra Señora s/n (lateral parroquia de San Marcos)
Horario: 20:00–01:00
Precio: Gratuito
- Visita teatralizada nocturna al IAPH
Lugar: Avenida de los Descubrimientos s/n, Cartuja
Horario: Pases: 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30
Precio: Gratuito (requiere reserva)
- Arte de los Terceros
Lugar: Plaza Ponce de León 10 (Metropol Parasol – Osario)
Horario: 22:00–02:00
Precio: 2 €
- Exposición del Patrimonio y Enseres de la Hermandad de San Bernardo
Lugar: Casa Hermandad, Calle Santo Rey 34 (Nervión – Cerro)
Horario: 20:00–23:00
Precio: Gratuito
- Visita a la Casa Consistorial (Ayuntamiento de Sevilla)
Lugar: Plaza Nueva 1 (Arenal – Campana)
Horario: 20:30–00:30
Precio: Gratuito
- Visitas guiadas nocturnas al Museo Marítimo de la Torre del Oro
Lugar: Paseo Colón s/n (Arenal – Campana)
Horario: Pases: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00
Precio: Gratuito (requiere reserva)
- Visitas guiadas al Templo y al Tesoro de la Archicofradía Sacramental de La O
Lugar: Calle Castilla 30 (Triana – Los Remedios)
Horario: 21:45–00:30
Precio: Gratuito
- Visita Convento y Capilla de Capuchinos
Lugar: Ronda de Capuchinos 1A (Feria – San Luis)
Horario: 20:00–02:00
Precio: Gratuito
- La Casa del Sol y la Ciencia
Lugar: Casa de la Ciencia (Avda. María Luisa s/n, Pabellón de Perú – Sur, La Palmera)
Horario: 18:00–23:30
Precio: 1 € o 1 litro de leche por persona
- Visita al Templo de San Hermenegildo y a la Puerta de Córdoba
Lugar: Iglesia de San Hermenegildo (Feria – San Luis)
Horario: 20:00–00:00
Precio: Gratuito
- Iglesia de San Nicolás
Lugar: Calle Muñoz y Pabón s/n (Judería – Santa Cruz)
Horario: 21:00–22:00
Precio: 11 € (requiere reserva)
- Microvisitas teatralizadas al Palacio Bucarelli
Lugar: Calle Santa Clara 23 (San Vicente – Alameda)
Horario: 21:00–23:30
Precio: 5 € (requiere reserva)
- Arte y Misericordia
Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla (Plaza del Museo – Arenal/Campana)
Horario: Pases a las 16:40 y 18:40
Precio: 14 € (requiere reserva)
- Noche en Blanco en la Catedral de Sevilla
Lugar: Avenida de la Constitución s/n (Judería – Santa Cruz)
Horario: 20:00–23:00 (varios accesos y actividades)
Precio: Gratuito (algunas actividades requieren reserva)
- Recorrido en Kayak “Ruta de las Américas por Sevilla”
Lugar: Arquillo de la O, Calle Castilla (Triana – Los Remedios)
Horario: 16:45–18:30 / 18:15–20:00
Precio: 25 € (requiere reserva)
- La Sevilla del Al-Ándalus: poesía, ciencia y memoria
Lugar: Calle Dormitorio – Cristo de Burgos (Metropol Parasol – Osario)
Horario: Pases a las 18:00, 20:00 y 22:00
Precio: 8 € (requiere reserva)
- Visita guiada al convento de Santa Paula
Lugar: Calle Santa Paula 11 (Feria – San Luis)
Horario: 17:30–18:30
Precio: 6 € (requiere reserva)
- La Sevilla de Cervantes
Lugar: Plaza Nueva (junto a la estatua de Fernando III) – Arenal/Campana
Horario: 20:00–21:15
Precio: 8 € (requiere reserva)
- Microvisitas teatralizadas: Viaje a 1929
Lugar: Fundación Valentín de Madariaga y Oya, Avda. de María Luisa s/n – Sur/La Palmera
Horario: 21:00–23:30
Precio: 5 € (requiere reserva)
- El arte del bordado
Lugar: Hermandad de la Sagrada Mortaja, Calle Bustos Tavera 15 – Metropol Parasol/Osario
Horario: 21:30–00:30
Precio: Gratuito
- Visita teatralizada a la Real Audiencia de Sevilla
Lugar: Fundación Cajasol, Calle Álvarez Quintero s/n – Judería/Santa Cruz
Horario: Pases a las 20:00, 21:00 y 22:00
Precio: Gratuito (requiere reserva)
Público: Adultos
- Visitas guiadas historia y patrimonio (Hermandad de los Negritos)
Lugar: Calle Recaredo 19 – Metropol Parasol/Osario
Horario: 21:00–23:30
Precio: Gratuito
- Visita al Museo de la Macarena
Lugar: Plaza de la Esperanza Macarena 1 – Feria/San Luis
Horario: 21:00–00:00
Precio: 1 €
- Conferencia: Edificios Emblemáticos de la Arquitectura Regionalista Sevillana
Lugar: Centro Cívico San Julián, Calle San Hermenegildo 3 – Feria/San Luis
Horario: 19:00
Precio: Gratuito (requiere reserva)
Público: Adultos
- Misterios y Leyendas de la Alfalfa
Lugar: Plaza Nueva (1ª y 3ª visita) / Plaza de San Pedro (2ª visita) – Arenal/Campana
Horario: 19:00–22:00
Precio: 6 € (requiere reserva)
Público: Infantil
- La Sevilla de Cervantes (Ispavilia)
Lugar: Calle Entrecárceles, junto al busto de Cervantes – Judería/Santa Cruz
Horario: 20:00–22:15
Precio: 15 € (requiere reserva)
- Historia y leyendas de Triana
Lugar: Calle Betis 69 (1ª y 3ª visita) / Calle Castilla, Callejón de la Inquisición (2ª visita) – Triana/Los Remedios
Horario: 19:00–22:00
Precio: 6 € (requiere reserva)
- Sevilla, nombre de mujer
Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera
Horario: 20:00–22:15
Precio: 15 € (requiere reserva)
- Triana legendaria
Lugar: Plaza del Altozano (junto al monumento al flamenco) – Triana/Los Remedios
Horario: 23:00–01:15
Precio: 15 € (requiere reserva)
- La Sevilla del Barroco
Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera
Horario: 23:00–01:15
Precio: 15 € (requiere reserva)
- Sevilla, puerta de América
Lugar: Puerta del Archivo de Indias (avenida de la Constitución) – Judería/Santa Cruz
Horario: 20:30–22:45
Precio: 15 € (requiere reserva)
- Casa de la Moneda
Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera
Horario: 23:30–01:45
Precio: 15 € (requiere reserva)
- La flora del Nuevo Mundo en Sevilla: un paseo por el Parque María Luisa
Lugar: Monumento a Bécquer en Parque de María Luisa – Sur/La Palmera
Horario: Grupos a las 18:00, 19:30 y 21:00
Precio: 8 € (requiere reserva)
- Hermandad de Gloria (Santa María la Blanca)
Lugar: Iglesia de Santa María la Blanca, Calle Santa María la Blanca 5 – Judería/Santa Cruz
Horario: 21:30–23:00
Precio: 2 €
- La Casa Olea
Lugar: Calle Guzmán el Bueno 10 – Judería/Santa Cruz
Horario: Grupos: 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00
Precio: 8 € (requiere reserva)
- Las Casas de la Judería. Visita guiada en exclusiva
Lugar: Calle Santa María la Blanca s/n (frente a la iglesia homónima) – Judería/Santa Cruz
Horario: 18:30–19:50
Precio: 12 € (requiere reserva)
- Un paseo por la Judería
Lugar: Calle Cano y Cueto (junto al nº 7, zona peatonal) – Judería/Santa Cruz
Horario: 20:00–21:45
Precio: 10 € (requiere reserva)
- La Esencia de Sevilla
Lugar: Patio de Banderas (zona central) – Judería/Santa Cruz
Horario: 21:55–23:05
Precio: 8 € (requiere reserva)
Público: Adultos
- Visita teatralizada a la Iglesia de Santiago
Lugar: Plaza Ntro. Padre Jesús de la Redención s/n – Metropol Parasol/Osario
Horario: 20:00–02:00
Precio: 2 €
Público: Todos los públicos
- Museo de Artes y Costumbres Populares – Apertura extraordinaria
Lugar: Plaza de América 3, Pabellón Mudéjar – Sur/La Palmera
Horario: 21:00–00:00
Precio: Gratuito
Público: Todos los públicos
Escultura y pintura
- Arte y artesanía sostenible (Macareno Studio)
Lugar: Calle San Hermenegildo 6A (Taller artístico compartido con Atelier Potmic)
Horario: 20:00–02:00
Precio: Gratis
- La Pasión en Primer Plano (Estudio-Galería José Manuel Chamorro)
Lugar: Calle Baños 37
Horario: 20:00–02:00
Precio: Gratis
Notas: Exposición de arte cofrade con música en vivo (piano y flauta)
- Exposición Escultura y Color “La piel del Dragón” (Marcos Domínguez Alonso)
Lugar: Plaza del Pelícano 4, Corralón de Artistas y Artesanos del Pelícano
Horario: 20:00–02:00
Precio: Gratis
Notas: Nuevas creaciones en madera de nogal y mármol rosa
- Noche de pintura para pequeños artistas (Mosaiqueando)
Lugar: Mercado de Triana
Horario: Por grupos a las 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Precio: 10 € (requiere reserva)
Público: Infantil / familiar
Notas: Inspirada en la tradición de Santa Justa y Rufina
- Taller de Pintura Barroca – Colorea a través de los siglos (Fundación Cajasol)
Lugar: Calle Álvarez Quintero s/n (Judería – Santa Cruz)
Horario: Grupos a las 20:00 y 21:00
Precio: Gratis
Público: Infantil / familiar
- ArtistOPEN STUDIO (Ricardo Llinares)
Lugar: Plaza del Pelícano 4, Corralón del Pelícano (local 44)
Horario: 20:00–02:00
Precio: Gratis
Notas: Espacio abierto de creación artística en taller
Programación audiovisual
- Telekids. Muestra de cortometrajes realizados por niños/as
Lugar: Alameda de Hércules 13 (Centro Cívico Las Sirenas)
Horario: 18:00–21:00
Público/Notas: Todos los públicos
- Proyección documental «Flamenco para todos/as» y charla-coloquio
Lugar: Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules 13)
Horario: 19:30
Público/Notas: Adultos
- Exposición colectiva de fotografía / Concierto jazz / Presentación PARABERE
Lugar: Calle Narciso Campillo 4
Horario: 20:00–23:00
Público/Notas: Adultos
- Proyección especial Noche en Blanco U.C.C
Lugar: Calle Amor de Dios 33
Horario: 23:00–01:00
Público/Notas: Todos los públicos
Literatura
- 48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla 2025
Organiza: Asociación Amigos del Libro Antiguo de Sevilla
Lugar: Plaza San Francisco (Judería – Santa Cruz)
Horario: 20:00–01:00
Precio: Gratuito
Notas: Feria abierta del 26 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con libreros y actividades.
- Ruta literaria en Sevilla
Organiza: ConocerSevilla
Lugar: Puerta de Jerez 1 (junto al Palacio de Yanduri, hoy Banco Santander) – Judería – Santa Cruz
Horario: Por grupos en diferentes horarios
Precio: 6 € (requiere reserva)
Notas: Recorrido sobre la riqueza literaria de Sevilla.
- Charla: «El mito de Don Juan»
Organiza: Librería Botica de Lectores
Lugar: Calle Almirante Apodaca 23 (zona Metropol Parasol – Osario)
Horario: 21:00–22:00
Precio: Gratuito
Notas: A cargo de Antonio Puente Mayor.
Música y danza
- En torno a… Don Giovanni
Lugar: Teatro de la Maestranza (Sala de prensa)
Horario: 19:00–20:00
Precio: Gratuito
Notas: Conferencia-presentación antes del estreno.
- Noche de jazz y blues. Sunshine. Concierto de Antonia Ferrà
Lugar: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Pabellón de Marruecos, Isla de la Cartuja)
Horario: 20:00–02:00
Precio: Gratuito (requiere reserva)
- Concierto de Piano
Lugar: Juventudes Musicales de Sevilla (Parque de María Luisa)
Horario: 20:00–21:00
Precio: 10 €
- ANAMMARÍA
Lugar: CaixaForum Sevilla (Calle López Pintado)
Horario: 21:30–22:00
Precio: Gratuito (requiere reserva)
Notas: Guitarrista y compositora.
- Swing en la Noche en Blanco
Lugar: Plaza de la Encarnación
Horario: 20:00–22:00
Precio: Gratuito
Notas: Clase/baile con Sevilla Swing Dance
- Microconciertos de Piano en la Casa de los Pinelo
Lugar: Calle Abades 14 (Judería – Santa Cruz)
Horario: 21:00–23:00
Precio: 6 € (requiere reserva)
- Una noche para abrir ojos y oídos: Solo un Simulacro (Susana Casado / Buruzbera cía) & “Cuentos de Palestina y el Levante Mediterráneo” (Yusor Hamed)
Lugar: Espacio Furia (Macarena Norte / San Jerónimo)
Horario: 21:30–23:30
Precio: 12 €
- Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Bética de Cámara “Luz y oscuridad”
Lugar: Fundación Cámara de Sevilla (Plaza de la Contratación 8)
Horario: 20:30–22:00
Precio: Gratuito
- Folklore «Sevillanas de toda la vida»
Lugar: Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules 13)
Horario: 20:00–21:00
Precio: Gratuito
Notas: Con la Asociación Folklore de Sevilla.
- Concierto de canción española del grupo “Armonía del Sur”
Lugar: Palacio Marqueses de la Algaba (Plaza Calderón de la Barca)
Horario: 20:30–21:45
Precio: Gratuito
- Museo de Bellas Artes de Sevilla
Lugar: Sala V (Patios / Sala de exposiciones temporales)
Horario: 21:00–00:00
Precio: Gratuito
Notas: Concierto “La voz en el Museo”, en la exposición Arte y Misericordia.
- Mie Matsumura: concierto de piano
Lugar: Factoría Cultural (Calle Luis Ortiz Muñoz s/n, Sur – La Palmera)
Horario: 20:00–02:00
Precio: Gratuito (requiere reserva)
Notas: “De Hungría a Andalucía”
- Recital de Castañuelas – Coro de Castañuelas “Sonidos de Sebka”
Lugar: Centro Cívico La Buhaira (Avda. de la Buhaira s/n, Nervión – Cerro)
Horario: 20:00–22:00
Precio: Gratuito
Dirección artística: Reyes León
- Concierto de música tradicional africana – Grupo Ninki Nanka con Ibrahima Diabaté
Lugar: Museo de Artes y Costumbres Populares (Plaza de América 3, Sur – La Palmera)
Horario: 21:30–22:45
Precio: Gratuito
Notas: En el marco de “¿Te suena África?”
Teatro
- Visitas Teatralizadas al Monasterio de Buenavista
Lugar: Calle Marruecos – Macarena Norte / San Jerónimo
Horario: 20:00 (por grupos)
Entrada: Gratuito
Público: Todos los públicos
Notas: Viaje al pasado para conocer la historia del Monasterio de Buenavista desde 1414.
- Teatro de Improvisación (La Insolente Teatro)
Lugar: Paseo Alcalde Marqués del Contadero 1 – Arenal / Campana
Horario: 20:00 – 2:00
Entrada: 6 € (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
Notas: Tres improvisadores en la Nao Victoria con humor y frescura.
- ¡Viva Rusia! (CaixaForum Sevilla)
Lugar: Calle López Pintado – Cartuja
Horario: 20:00 – 21:00
Entrada: Gratuito (requiere reserva)
Público: Adultos
Notas: Una sátira sobre los cambios sociales, políticos y culturales en España de los años 80 y 90.
- Biblioteca con mucha Historia
Lugar: Biblioteca Pública San Jerónimo, Calle Cataluña s/n – Macarena Norte / San Jerónimo
Horarios: 21:00 y 22:00
Entrada: Gratuito (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
Notas: Teatro en la biblioteca con historias del Monasterio de San Jerónimo y la Imprenta de Indias.
- VACIARSE (Hartateatro)
Lugar: Pasaje Mallol 22 (Tramallol) – Feria / San Luis
Horarios: 21:00 y 22:30
Entrada: 7 € (requiere reserva)
Público: Adultos
Notas: Pieza experimental e inmersiva para explorar la mente y el vacío interior.
- Microvisitas teatralizadas al Palacio de Lebrija (Engranajes Culturales)
Lugar: Calle Cuna 8 – Metropol Parasol / Osario
Horario: 21:00 – 23:30
Entrada: 5 € (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
Notas: Visitas teatralizadas para conocer este palacio único de Sevilla.
- El Corazón del Puerto de Sevilla: Un viaje en el tiempo (Engranajes Culturales)
Lugar: Avenida de las Razas 28 (Almacén 2, naves 4 y 5) – Sur / La Palmera
Horario: 20:00 – 23:30
Entrada: 5 € (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
Notas: Experiencia teatral en el Museo del Puerto de Sevilla.
- Microvisitas Teatralizadas: Viaje a 1929 (Engranajes Culturales)
Lugar: Paseo de las Delicias 7 – Sur / La Palmera
Horario: 21:00 – 23:00
Entrada: 5 € (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
Notas: Recreación teatral de la Exposición Iberoamericana de 1929 en la Fundación Valentín de Madariaga.
- Noche en Blanco en las cubiertas de Torre Sevilla
Lugar: Plaza Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín 2 – Cartuja
Horario: 20:30 – 22:30
Entrada: Gratuito (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
Notas: Visita teatralizada en las alturas de Torre Sevilla con personajes históricos y ficticios.
- La noche en blanco en Santa Lucía: “Sombras eléctricas”
Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n (antigua iglesia de Santa Lucía) – Metropol Parasol / Osario
Horario: 20:00 – 1:10
Entrada: Gratuito
Público: Todos los públicos
Notas: Cine mudo con música electrónica y libros, de la mano de Fran Nuño.
- La noche en blanco en Santa Lucía: “Culto a la abundancia”
Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario
Horario: 20:00 – 1:10
Entrada: Gratuito
Público: Todos los públicos
Notas: Performance y teatro a cargo de Teatro el Gallinero, una sátira sobre la abundancia y los apuros económicos.
- La noche en blanco en Santa Lucía: “Magia blanca”
Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario
Horario: 20:00 – 1:10
Entrada: Gratuito
Público: Todos los públicos
Notas: Espectáculo de magia con Pablo Salas, en colaboración con la Asociación de Magos de Sevilla.
- La noche en blanco en Santa Lucía: “Y el regusto (redux)”
Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario
Horario: 20:00 – 1:10
Entrada: Gratuito
Público: Todos los públicos
Notas: Pieza corta de danza contemporánea de la compañía La Imbuición.
- Ruta teatralizada Historias de la Alameda (ConocerSevilla)
Lugar: Calle Calatrava s/n (Puerta de la Capilla del Carmen) – San Vicente / Alameda
Horarios: 20:00 y 21:45 (por grupos)
Entrada: 7,5 € (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
Notas: Recorrido teatralizado por la Alameda de Hércules con momentos históricos y personajes célebres.
- Ruta teatralizada entre el Arenal y Triana (ConocerSevilla)
Lugar: Calle Adriano 13 (Puerta de la Capilla del Baratillo) – Arenal / Campana
Horarios: 20:00 y 22:00 (por grupos)
Entrada: 7,5 € (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
Notas: Itinerario teatralizado por dos barrios emblemáticos de Sevilla, donde mitos y personajes históricos cobran vida.
Ciencia e ingeniería
- Rompecabezas para despertar la intuición
Lugar: CaixaForum Sevilla (C/ López Pintado)
Horario: 19:30–23:00
Precio: Gratis (requiere reserva)
Público: Infantil / familiar
- Exposiciones científicas en la Casa de la Ciencia
Lugar: Avda. María Luisa s/n (Pabellón de Perú)
Horario: 18:00–23:30
Precio: 1 € o 1 litro de leche por persona
Público: Todos los públicos
- Retos en la Red
Lugar: Casa de la Ciencia (Avda. María Luisa s/n, Pabellón de Perú)
Horario: 18:00–23:30
Precio: 1 € o 1 litro de leche por persona
Público: Todos los públicos
- El Herbario: herramienta científica y expresión artística
Lugar: Universidad Pablo de Olavide – Casa de las Sirenas
Horario: 17:00–21:30
Precio: Gratis (requiere reserva)
Público: Todos los públicos
- Observación de la Luna con Telescopio
Lugar: Puerta de Jerez (junto a la fuente)
Horario: 20:00–01:00
Precio: Gratis
Público: Todos los públicos