Regresa la cita nocturna más esperada para los amantes de la cultura en Sevilla: "En casa es ya una tradición"

Los sevillanos tienen este 3 de octubre una de las citas más esperadas del año: la Noche en Blanco. "En casa es ya una tradición", cuenta a través de su perfil de X (antes Twitter) Miguel Romero, padre de familia.

Desde que se celebrara por primera vez en 2012, esta cita anual se ha convertido en un evento que pocos sevillanos se atreven a perderse, ya que es el único día del año en el que tantos monumentos abren sus puertas al público a la vez.

Teatro, música, danza, pintura, literatura y, sobre todo, acceso a una gran cantidad de edificios patrimoniales de la ciudad se abrirán a todo el público, a la par que se ofrecerá una gran variedad de actividades y talleres para todos los públicos.

Patrimonio

Visita a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila

Lugar: Calle Nuestra Señora de los Dolores 72 (Cerro del Águila)

Horario: 21:00–00:00

Precio: Gratuito

Lugar: Calle Nuestra Señora de los Dolores 72 (Cerro del Águila) Horario: 21:00–00:00 Precio: Gratuito Visita nocturna a la iglesia San Luis de los Franceses

Lugar: Calle San Luis 37 (Feria – San Luis)

Horario: 20:00–23:59

Precio: Gratuito

Lugar: Calle San Luis 37 (Feria – San Luis) Horario: 20:00–23:59 Precio: Gratuito Visita guiada a los Baños de la Reina Mora y la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús

Lugar: Calle Baños 17 (San Vicente – Alameda)

Horario: 20:30–00:00

Precio: 2 €

Lugar: Calle Baños 17 (San Vicente – Alameda) Horario: 20:30–00:00 Precio: 2 € Devoción Servita: arte, historia, cultura y fe

Lugar: Calle Siete Dolores de Nuestra Señora s/n (lateral parroquia de San Marcos)

Horario: 20:00–01:00

Precio: Gratuito

Lugar: Calle Siete Dolores de Nuestra Señora s/n (lateral parroquia de San Marcos) Horario: 20:00–01:00 Precio: Gratuito Visita teatralizada nocturna al IAPH

Lugar: Avenida de los Descubrimientos s/n, Cartuja

Horario: Pases: 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30

Precio: Gratuito (requiere reserva)

Lugar: Avenida de los Descubrimientos s/n, Cartuja Horario: Pases: 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30 Precio: Gratuito (requiere reserva) Arte de los Terceros

Lugar: Plaza Ponce de León 10 (Metropol Parasol – Osario)

Horario: 22:00–02:00

Precio: 2 €

Lugar: Plaza Ponce de León 10 (Metropol Parasol – Osario) Horario: 22:00–02:00 Precio: 2 € Exposición del Patrimonio y Enseres de la Hermandad de San Bernardo

Lugar: Casa Hermandad, Calle Santo Rey 34 (Nervión – Cerro)

Horario: 20:00–23:00

Precio: Gratuito

Lugar: Casa Hermandad, Calle Santo Rey 34 (Nervión – Cerro) Horario: 20:00–23:00 Precio: Gratuito Visita a la Casa Consistorial (Ayuntamiento de Sevilla)

Lugar: Plaza Nueva 1 (Arenal – Campana)

Horario: 20:30–00:30

Precio: Gratuito

Lugar: Plaza Nueva 1 (Arenal – Campana) Horario: 20:30–00:30 Precio: Gratuito Visitas guiadas nocturnas al Museo Marítimo de la Torre del Oro

Lugar: Paseo Colón s/n (Arenal – Campana)

Horario: Pases: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00

Precio: Gratuito (requiere reserva)

Lugar: Paseo Colón s/n (Arenal – Campana) Horario: Pases: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00 Precio: Gratuito (requiere reserva) Visitas guiadas al Templo y al Tesoro de la Archicofradía Sacramental de La O

Lugar: Calle Castilla 30 (Triana – Los Remedios)

Horario: 21:45–00:30

Precio: Gratuito

Lugar: Calle Castilla 30 (Triana – Los Remedios) Horario: 21:45–00:30 Precio: Gratuito Visita Convento y Capilla de Capuchinos

Lugar: Ronda de Capuchinos 1A (Feria – San Luis)

Horario: 20:00–02:00

Precio: Gratuito

Lugar: Ronda de Capuchinos 1A (Feria – San Luis) Horario: 20:00–02:00 Precio: Gratuito La Casa del Sol y la Ciencia

Lugar: Casa de la Ciencia (Avda. María Luisa s/n, Pabellón de Perú – Sur, La Palmera)

Horario: 18:00–23:30

Precio: 1 € o 1 litro de leche por persona

Lugar: Casa de la Ciencia (Avda. María Luisa s/n, Pabellón de Perú – Sur, La Palmera) Horario: 18:00–23:30 Precio: 1 € o 1 litro de leche por persona Visita al Templo de San Hermenegildo y a la Puerta de Córdoba

Lugar: Iglesia de San Hermenegildo (Feria – San Luis)

Horario: 20:00–00:00

Precio: Gratuito

Lugar: Iglesia de San Hermenegildo (Feria – San Luis) Horario: 20:00–00:00 Precio: Gratuito Iglesia de San Nicolás

Lugar: Calle Muñoz y Pabón s/n (Judería – Santa Cruz)

Horario: 21:00–22:00

Precio: 11 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Muñoz y Pabón s/n (Judería – Santa Cruz) Horario: 21:00–22:00 Precio: 11 € (requiere reserva) Microvisitas teatralizadas al Palacio Bucarelli

Lugar: Calle Santa Clara 23 (San Vicente – Alameda)

Horario: 21:00–23:30

Precio: 5 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Santa Clara 23 (San Vicente – Alameda) Horario: 21:00–23:30 Precio: 5 € (requiere reserva) Arte y Misericordia

Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla (Plaza del Museo – Arenal/Campana)

Horario: Pases a las 16:40 y 18:40

Precio: 14 € (requiere reserva)

Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla (Plaza del Museo – Arenal/Campana) Horario: Pases a las 16:40 y 18:40 Precio: 14 € (requiere reserva) Noche en Blanco en la Catedral de Sevilla

Lugar: Avenida de la Constitución s/n (Judería – Santa Cruz)

Horario: 20:00–23:00 (varios accesos y actividades)

Precio: Gratuito (algunas actividades requieren reserva)

Lugar: Avenida de la Constitución s/n (Judería – Santa Cruz) Horario: 20:00–23:00 (varios accesos y actividades) Precio: Gratuito (algunas actividades requieren reserva) Recorrido en Kayak “Ruta de las Américas por Sevilla”

Lugar: Arquillo de la O, Calle Castilla (Triana – Los Remedios)

Horario: 16:45–18:30 / 18:15–20:00

Precio: 25 € (requiere reserva)

Lugar: Arquillo de la O, Calle Castilla (Triana – Los Remedios) Horario: 16:45–18:30 / 18:15–20:00 Precio: 25 € (requiere reserva) La Sevilla del Al-Ándalus: poesía, ciencia y memoria

Lugar: Calle Dormitorio – Cristo de Burgos (Metropol Parasol – Osario)

Horario: Pases a las 18:00, 20:00 y 22:00

Precio: 8 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Dormitorio – Cristo de Burgos (Metropol Parasol – Osario) Horario: Pases a las 18:00, 20:00 y 22:00 Precio: 8 € (requiere reserva) Visita guiada al convento de Santa Paula

Lugar: Calle Santa Paula 11 (Feria – San Luis)

Horario: 17:30–18:30

Precio: 6 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Santa Paula 11 (Feria – San Luis) Horario: 17:30–18:30 Precio: 6 € (requiere reserva) La Sevilla de Cervantes

Lugar: Plaza Nueva (junto a la estatua de Fernando III) – Arenal/Campana

Horario: 20:00–21:15

Precio: 8 € (requiere reserva)

Lugar: Plaza Nueva (junto a la estatua de Fernando III) – Arenal/Campana Horario: 20:00–21:15 Precio: 8 € (requiere reserva) Microvisitas teatralizadas: Viaje a 1929

Lugar: Fundación Valentín de Madariaga y Oya, Avda. de María Luisa s/n – Sur/La Palmera

Horario: 21:00–23:30

Precio: 5 € (requiere reserva)

Lugar: Fundación Valentín de Madariaga y Oya, Avda. de María Luisa s/n – Sur/La Palmera Horario: 21:00–23:30 Precio: 5 € (requiere reserva) El arte del bordado

Lugar: Hermandad de la Sagrada Mortaja, Calle Bustos Tavera 15 – Metropol Parasol/Osario

Horario: 21:30–00:30

Precio: Gratuito

Lugar: Hermandad de la Sagrada Mortaja, Calle Bustos Tavera 15 – Metropol Parasol/Osario Horario: 21:30–00:30 Precio: Gratuito Visita teatralizada a la Real Audiencia de Sevilla

Lugar: Fundación Cajasol, Calle Álvarez Quintero s/n – Judería/Santa Cruz

Horario: Pases a las 20:00, 21:00 y 22:00

Precio: Gratuito (requiere reserva)

Público: Adultos

Lugar: Fundación Cajasol, Calle Álvarez Quintero s/n – Judería/Santa Cruz Horario: Pases a las 20:00, 21:00 y 22:00 Precio: Gratuito (requiere reserva) Público: Adultos Visitas guiadas historia y patrimonio (Hermandad de los Negritos)

Lugar: Calle Recaredo 19 – Metropol Parasol/Osario

Horario: 21:00–23:30

Precio: Gratuito

Lugar: Calle Recaredo 19 – Metropol Parasol/Osario Horario: 21:00–23:30 Precio: Gratuito Visita al Museo de la Macarena

Lugar: Plaza de la Esperanza Macarena 1 – Feria/San Luis

Horario: 21:00–00:00

Precio: 1 €

Lugar: Plaza de la Esperanza Macarena 1 – Feria/San Luis Horario: 21:00–00:00 Precio: 1 € Conferencia: Edificios Emblemáticos de la Arquitectura Regionalista Sevillana

Lugar: Centro Cívico San Julián, Calle San Hermenegildo 3 – Feria/San Luis

Horario: 19:00

Precio: Gratuito (requiere reserva)

Público: Adultos

Lugar: Centro Cívico San Julián, Calle San Hermenegildo 3 – Feria/San Luis Horario: 19:00 Precio: Gratuito (requiere reserva) Público: Adultos Misterios y Leyendas de la Alfalfa

Lugar: Plaza Nueva (1ª y 3ª visita) / Plaza de San Pedro (2ª visita) – Arenal/Campana

Horario: 19:00–22:00

Precio: 6 € (requiere reserva)

Público: Infantil

Lugar: Plaza Nueva (1ª y 3ª visita) / Plaza de San Pedro (2ª visita) – Arenal/Campana Horario: 19:00–22:00 Precio: 6 € (requiere reserva) Público: Infantil La Sevilla de Cervantes (Ispavilia)

Lugar: Calle Entrecárceles, junto al busto de Cervantes – Judería/Santa Cruz

Horario: 20:00–22:15

Precio: 15 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Entrecárceles, junto al busto de Cervantes – Judería/Santa Cruz Horario: 20:00–22:15 Precio: 15 € (requiere reserva) Historia y leyendas de Triana

Lugar: Calle Betis 69 (1ª y 3ª visita) / Calle Castilla, Callejón de la Inquisición (2ª visita) – Triana/Los Remedios

Horario: 19:00–22:00

Precio: 6 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Betis 69 (1ª y 3ª visita) / Calle Castilla, Callejón de la Inquisición (2ª visita) – Triana/Los Remedios Horario: 19:00–22:00 Precio: 6 € (requiere reserva) Sevilla, nombre de mujer

Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera

Horario: 20:00–22:15

Precio: 15 € (requiere reserva)

Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera Horario: 20:00–22:15 Precio: 15 € (requiere reserva) Triana legendaria

Lugar: Plaza del Altozano (junto al monumento al flamenco) – Triana/Los Remedios

Horario: 23:00–01:15

Precio: 15 € (requiere reserva)

Lugar: Plaza del Altozano (junto al monumento al flamenco) – Triana/Los Remedios Horario: 23:00–01:15 Precio: 15 € (requiere reserva) La Sevilla del Barroco

Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera

Horario: 23:00–01:15

Precio: 15 € (requiere reserva)

Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera Horario: 23:00–01:15 Precio: 15 € (requiere reserva) Sevilla, puerta de América

Lugar: Puerta del Archivo de Indias (avenida de la Constitución) – Judería/Santa Cruz

Horario: 20:30–22:45

Precio: 15 € (requiere reserva)

Lugar: Puerta del Archivo de Indias (avenida de la Constitución) – Judería/Santa Cruz Horario: 20:30–22:45 Precio: 15 € (requiere reserva) Casa de la Moneda

Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera

Horario: 23:30–01:45

Precio: 15 € (requiere reserva)

Lugar: Puerta de Jerez (junto al quiosco más cercano al Hotel Alfonso XIII) – Sur/La Palmera Horario: 23:30–01:45 Precio: 15 € (requiere reserva) La flora del Nuevo Mundo en Sevilla: un paseo por el Parque María Luisa

Lugar: Monumento a Bécquer en Parque de María Luisa – Sur/La Palmera

Horario: Grupos a las 18:00, 19:30 y 21:00

Precio: 8 € (requiere reserva)

Lugar: Monumento a Bécquer en Parque de María Luisa – Sur/La Palmera Horario: Grupos a las 18:00, 19:30 y 21:00 Precio: 8 € (requiere reserva) Hermandad de Gloria (Santa María la Blanca)

Lugar: Iglesia de Santa María la Blanca, Calle Santa María la Blanca 5 – Judería/Santa Cruz

Horario: 21:30–23:00

Precio: 2 €

Lugar: Iglesia de Santa María la Blanca, Calle Santa María la Blanca 5 – Judería/Santa Cruz Horario: 21:30–23:00 Precio: 2 € La Casa Olea

Lugar: Calle Guzmán el Bueno 10 – Judería/Santa Cruz

Horario: Grupos: 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00

Precio: 8 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Guzmán el Bueno 10 – Judería/Santa Cruz Horario: Grupos: 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00 Precio: 8 € (requiere reserva) Las Casas de la Judería. Visita guiada en exclusiva

Lugar: Calle Santa María la Blanca s/n (frente a la iglesia homónima) – Judería/Santa Cruz

Horario: 18:30–19:50

Precio: 12 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Santa María la Blanca s/n (frente a la iglesia homónima) – Judería/Santa Cruz Horario: 18:30–19:50 Precio: 12 € (requiere reserva) Un paseo por la Judería

Lugar: Calle Cano y Cueto (junto al nº 7, zona peatonal) – Judería/Santa Cruz

Horario: 20:00–21:45

Precio: 10 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Cano y Cueto (junto al nº 7, zona peatonal) – Judería/Santa Cruz Horario: 20:00–21:45 Precio: 10 € (requiere reserva) La Esencia de Sevilla

Lugar: Patio de Banderas (zona central) – Judería/Santa Cruz

Horario: 21:55–23:05

Precio: 8 € (requiere reserva)

Público: Adultos

Lugar: Patio de Banderas (zona central) – Judería/Santa Cruz Horario: 21:55–23:05 Precio: 8 € (requiere reserva) Público: Adultos Visita teatralizada a la Iglesia de Santiago

Lugar: Plaza Ntro. Padre Jesús de la Redención s/n – Metropol Parasol/Osario

Horario: 20:00–02:00

Precio: 2 €

Público: Todos los públicos

Lugar: Plaza Ntro. Padre Jesús de la Redención s/n – Metropol Parasol/Osario Horario: 20:00–02:00 Precio: 2 € Público: Todos los públicos Museo de Artes y Costumbres Populares – Apertura extraordinaria

Lugar: Plaza de América 3, Pabellón Mudéjar – Sur/La Palmera

Horario: 21:00–00:00

Precio: Gratuito

Público: Todos los públicos

Escultura y pintura

Arte y artesanía sostenible (Macareno Studio)

Lugar: Calle San Hermenegildo 6A (Taller artístico compartido con Atelier Potmic)

Horario: 20:00–02:00

Precio: Gratis

Lugar: Calle San Hermenegildo 6A (Taller artístico compartido con Atelier Potmic) Horario: 20:00–02:00 Precio: Gratis La Pasión en Primer Plano (Estudio-Galería José Manuel Chamorro)

Lugar: Calle Baños 37

Horario: 20:00–02:00

Precio: Gratis

Notas: Exposición de arte cofrade con música en vivo (piano y flauta)

Lugar: Calle Baños 37 Horario: 20:00–02:00 Precio: Gratis Notas: Exposición de arte cofrade con música en vivo (piano y flauta) Exposición Escultura y Color “La piel del Dragón” (Marcos Domínguez Alonso)

Lugar: Plaza del Pelícano 4, Corralón de Artistas y Artesanos del Pelícano

Horario: 20:00–02:00

Precio: Gratis

Notas: Nuevas creaciones en madera de nogal y mármol rosa

Lugar: Plaza del Pelícano 4, Corralón de Artistas y Artesanos del Pelícano Horario: 20:00–02:00 Precio: Gratis Notas: Nuevas creaciones en madera de nogal y mármol rosa Noche de pintura para pequeños artistas (Mosaiqueando)

Lugar: Mercado de Triana

Horario: Por grupos a las 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Precio: 10 € (requiere reserva)

Público: Infantil / familiar

Notas: Inspirada en la tradición de Santa Justa y Rufina

Lugar: Mercado de Triana Horario: Por grupos a las 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Precio: 10 € (requiere reserva) Público: Infantil / familiar Notas: Inspirada en la tradición de Santa Justa y Rufina Taller de Pintura Barroca – Colorea a través de los siglos (Fundación Cajasol)

Lugar: Calle Álvarez Quintero s/n (Judería – Santa Cruz)

Horario: Grupos a las 20:00 y 21:00

Precio: Gratis

Público: Infantil / familiar

Lugar: Calle Álvarez Quintero s/n (Judería – Santa Cruz) Horario: Grupos a las 20:00 y 21:00 Precio: Gratis Público: Infantil / familiar ArtistOPEN STUDIO (Ricardo Llinares)

Lugar: Plaza del Pelícano 4, Corralón del Pelícano (local 44)

Horario: 20:00–02:00

Precio: Gratis

Notas: Espacio abierto de creación artística en taller

Programación audiovisual

Telekids. Muestra de cortometrajes realizados por niños/as

Lugar: Alameda de Hércules 13 (Centro Cívico Las Sirenas)

Horario: 18:00–21:00

Público/Notas: Todos los públicos

Lugar: Alameda de Hércules 13 (Centro Cívico Las Sirenas) Horario: 18:00–21:00 Público/Notas: Todos los públicos Proyección documental «Flamenco para todos/as» y charla-coloquio

Lugar: Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules 13)

Horario: 19:30

Público/Notas: Adultos

Lugar: Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules 13) Horario: 19:30 Público/Notas: Adultos Exposición colectiva de fotografía / Concierto jazz / Presentación PARABERE

Lugar: Calle Narciso Campillo 4

Horario: 20:00–23:00

Público/Notas: Adultos

Lugar: Calle Narciso Campillo 4 Horario: 20:00–23:00 Público/Notas: Adultos Proyección especial Noche en Blanco U.C.C

Lugar: Calle Amor de Dios 33

Horario: 23:00–01:00

Público/Notas: Todos los públicos

Literatura

48ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla 2025

Organiza: Asociación Amigos del Libro Antiguo de Sevilla

Lugar: Plaza San Francisco (Judería – Santa Cruz)

Horario: 20:00–01:00

Precio: Gratuito

Notas: Feria abierta del 26 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con libreros y actividades.

Organiza: Asociación Amigos del Libro Antiguo de Sevilla Lugar: Plaza San Francisco (Judería – Santa Cruz) Horario: 20:00–01:00 Precio: Gratuito Notas: Feria abierta del 26 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con libreros y actividades. Ruta literaria en Sevilla

Organiza: ConocerSevilla

Lugar: Puerta de Jerez 1 (junto al Palacio de Yanduri, hoy Banco Santander) – Judería – Santa Cruz

Horario: Por grupos en diferentes horarios

Precio: 6 € (requiere reserva)

Notas: Recorrido sobre la riqueza literaria de Sevilla.

Organiza: ConocerSevilla Lugar: Puerta de Jerez 1 (junto al Palacio de Yanduri, hoy Banco Santander) – Judería – Santa Cruz Horario: Por grupos en diferentes horarios Precio: 6 € (requiere reserva) Notas: Recorrido sobre la riqueza literaria de Sevilla. Charla: «El mito de Don Juan»

Organiza: Librería Botica de Lectores

Lugar: Calle Almirante Apodaca 23 (zona Metropol Parasol – Osario)

Horario: 21:00–22:00

Precio: Gratuito

Notas: A cargo de Antonio Puente Mayor.

Música y danza

En torno a… Don Giovanni

Lugar: Teatro de la Maestranza (Sala de prensa)

Horario: 19:00–20:00

Precio: Gratuito

Notas: Conferencia-presentación antes del estreno.

Lugar: Teatro de la Maestranza (Sala de prensa) Horario: 19:00–20:00 Precio: Gratuito Notas: Conferencia-presentación antes del estreno. Noche de jazz y blues. Sunshine. Concierto de Antonia Ferrà

Lugar: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Pabellón de Marruecos, Isla de la Cartuja)

Horario: 20:00–02:00

Precio: Gratuito (requiere reserva)

Lugar: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Pabellón de Marruecos, Isla de la Cartuja) Horario: 20:00–02:00 Precio: Gratuito (requiere reserva) Concierto de Piano

Lugar: Juventudes Musicales de Sevilla (Parque de María Luisa)

Horario: 20:00–21:00

Precio: 10 €

Lugar: Juventudes Musicales de Sevilla (Parque de María Luisa) Horario: 20:00–21:00 Precio: 10 € ANAMMARÍA

Lugar: CaixaForum Sevilla (Calle López Pintado)

Horario: 21:30–22:00

Precio: Gratuito (requiere reserva)

Notas: Guitarrista y compositora.

Lugar: CaixaForum Sevilla (Calle López Pintado) Horario: 21:30–22:00 Precio: Gratuito (requiere reserva) Notas: Guitarrista y compositora. Swing en la Noche en Blanco

Lugar: Plaza de la Encarnación

Horario: 20:00–22:00

Precio: Gratuito

Notas: Clase/baile con Sevilla Swing Dance

Lugar: Plaza de la Encarnación Horario: 20:00–22:00 Precio: Gratuito Notas: Clase/baile con Sevilla Swing Dance Microconciertos de Piano en la Casa de los Pinelo

Lugar: Calle Abades 14 (Judería – Santa Cruz)

Horario: 21:00–23:00

Precio: 6 € (requiere reserva)

Lugar: Calle Abades 14 (Judería – Santa Cruz) Horario: 21:00–23:00 Precio: 6 € (requiere reserva) Una noche para abrir ojos y oídos: Solo un Simulacro (Susana Casado / Buruzbera cía) & “Cuentos de Palestina y el Levante Mediterráneo” (Yusor Hamed)

Lugar: Espacio Furia (Macarena Norte / San Jerónimo)

Horario: 21:30–23:30

Precio: 12 €

Lugar: Espacio Furia (Macarena Norte / San Jerónimo) Horario: 21:30–23:30 Precio: 12 € Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Bética de Cámara “Luz y oscuridad”

Lugar: Fundación Cámara de Sevilla (Plaza de la Contratación 8)

Horario: 20:30–22:00

Precio: Gratuito

Lugar: Fundación Cámara de Sevilla (Plaza de la Contratación 8) Horario: 20:30–22:00 Precio: Gratuito Folklore «Sevillanas de toda la vida»

Lugar: Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules 13)

Horario: 20:00–21:00

Precio: Gratuito

Notas: Con la Asociación Folklore de Sevilla.

Lugar: Centro Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules 13) Horario: 20:00–21:00 Precio: Gratuito Notas: Con la Asociación Folklore de Sevilla. Concierto de canción española del grupo “Armonía del Sur”

Lugar: Palacio Marqueses de la Algaba (Plaza Calderón de la Barca)

Horario: 20:30–21:45

Precio: Gratuito

Lugar: Palacio Marqueses de la Algaba (Plaza Calderón de la Barca) Horario: 20:30–21:45 Precio: Gratuito Museo de Bellas Artes de Sevilla

Lugar: Sala V (Patios / Sala de exposiciones temporales)

Horario: 21:00–00:00

Precio: Gratuito

Notas: Concierto “La voz en el Museo”, en la exposición Arte y Misericordia.

Lugar: Sala V (Patios / Sala de exposiciones temporales) Horario: 21:00–00:00 Precio: Gratuito Notas: Concierto “La voz en el Museo”, en la exposición Arte y Misericordia. Mie Matsumura: concierto de piano

Lugar: Factoría Cultural (Calle Luis Ortiz Muñoz s/n, Sur – La Palmera)

Horario: 20:00–02:00

Precio: Gratuito (requiere reserva)

Notas: “De Hungría a Andalucía”

Lugar: Factoría Cultural (Calle Luis Ortiz Muñoz s/n, Sur – La Palmera) Horario: 20:00–02:00 Precio: Gratuito (requiere reserva) Notas: “De Hungría a Andalucía” Recital de Castañuelas – Coro de Castañuelas “Sonidos de Sebka”

Lugar: Centro Cívico La Buhaira (Avda. de la Buhaira s/n, Nervión – Cerro)

Horario: 20:00–22:00

Precio: Gratuito

Dirección artística: Reyes León

Lugar: Centro Cívico La Buhaira (Avda. de la Buhaira s/n, Nervión – Cerro) Horario: 20:00–22:00 Precio: Gratuito Dirección artística: Reyes León Concierto de música tradicional africana – Grupo Ninki Nanka con Ibrahima Diabaté

Lugar: Museo de Artes y Costumbres Populares (Plaza de América 3, Sur – La Palmera)

Horario: 21:30–22:45

Precio: Gratuito

Notas: En el marco de “¿Te suena África?”

Teatro

Visitas Teatralizadas al Monasterio de Buenavista

Lugar: Calle Marruecos – Macarena Norte / San Jerónimo

Horario: 20:00 (por grupos)

Entrada: Gratuito

Público: Todos los públicos

Notas: Viaje al pasado para conocer la historia del Monasterio de Buenavista desde 1414.

Lugar: Calle Marruecos – Macarena Norte / San Jerónimo Horario: 20:00 (por grupos) Entrada: Gratuito Público: Todos los públicos Notas: Viaje al pasado para conocer la historia del Monasterio de Buenavista desde 1414. Teatro de Improvisación (La Insolente Teatro)

Lugar: Paseo Alcalde Marqués del Contadero 1 – Arenal / Campana

Horario: 20:00 – 2:00

Entrada: 6 € (requiere reserva)

Público: Todos los públicos

Notas: Tres improvisadores en la Nao Victoria con humor y frescura.

Lugar: Paseo Alcalde Marqués del Contadero 1 – Arenal / Campana Horario: 20:00 – 2:00 Entrada: 6 € (requiere reserva) Público: Todos los públicos Notas: Tres improvisadores en la Nao Victoria con humor y frescura. ¡Viva Rusia! (CaixaForum Sevilla)

Lugar: Calle López Pintado – Cartuja

Horario: 20:00 – 21:00

Entrada: Gratuito (requiere reserva)

Público: Adultos

Notas: Una sátira sobre los cambios sociales, políticos y culturales en España de los años 80 y 90.

Lugar: Calle López Pintado – Cartuja Horario: 20:00 – 21:00 Entrada: Gratuito (requiere reserva) Público: Adultos Notas: Una sátira sobre los cambios sociales, políticos y culturales en España de los años 80 y 90. Biblioteca con mucha Historia

Lugar: Biblioteca Pública San Jerónimo, Calle Cataluña s/n – Macarena Norte / San Jerónimo

Horarios: 21:00 y 22:00

Entrada: Gratuito (requiere reserva)

Público: Todos los públicos

Notas: Teatro en la biblioteca con historias del Monasterio de San Jerónimo y la Imprenta de Indias.

Lugar: Biblioteca Pública San Jerónimo, Calle Cataluña s/n – Macarena Norte / San Jerónimo Horarios: 21:00 y 22:00 Entrada: Gratuito (requiere reserva) Público: Todos los públicos Notas: Teatro en la biblioteca con historias del Monasterio de San Jerónimo y la Imprenta de Indias. VACIARSE (Hartateatro)

Lugar: Pasaje Mallol 22 (Tramallol) – Feria / San Luis

Horarios: 21:00 y 22:30

Entrada: 7 € (requiere reserva)

Público: Adultos

Notas: Pieza experimental e inmersiva para explorar la mente y el vacío interior.

Lugar: Pasaje Mallol 22 (Tramallol) – Feria / San Luis Horarios: 21:00 y 22:30 Entrada: 7 € (requiere reserva) Público: Adultos Notas: Pieza experimental e inmersiva para explorar la mente y el vacío interior. Microvisitas teatralizadas al Palacio de Lebrija (Engranajes Culturales)

Lugar: Calle Cuna 8 – Metropol Parasol / Osario

Horario: 21:00 – 23:30

Entrada: 5 € (requiere reserva)

Público: Todos los públicos

Notas: Visitas teatralizadas para conocer este palacio único de Sevilla.

Lugar: Calle Cuna 8 – Metropol Parasol / Osario Horario: 21:00 – 23:30 Entrada: 5 € (requiere reserva) Público: Todos los públicos Notas: Visitas teatralizadas para conocer este palacio único de Sevilla. El Corazón del Puerto de Sevilla: Un viaje en el tiempo (Engranajes Culturales)

Lugar: Avenida de las Razas 28 (Almacén 2, naves 4 y 5) – Sur / La Palmera

Horario: 20:00 – 23:30

Entrada: 5 € (requiere reserva)

Público: Todos los públicos

Notas: Experiencia teatral en el Museo del Puerto de Sevilla.

Lugar: Avenida de las Razas 28 (Almacén 2, naves 4 y 5) – Sur / La Palmera Horario: 20:00 – 23:30 Entrada: 5 € (requiere reserva) Público: Todos los públicos Notas: Experiencia teatral en el Museo del Puerto de Sevilla. Microvisitas Teatralizadas: Viaje a 1929 (Engranajes Culturales)

Lugar: Paseo de las Delicias 7 – Sur / La Palmera

Horario: 21:00 – 23:00

Entrada: 5 € (requiere reserva)

Público: Todos los públicos

Notas: Recreación teatral de la Exposición Iberoamericana de 1929 en la Fundación Valentín de Madariaga.

Lugar: Paseo de las Delicias 7 – Sur / La Palmera Horario: 21:00 – 23:00 Entrada: 5 € (requiere reserva) Público: Todos los públicos Notas: Recreación teatral de la Exposición Iberoamericana de 1929 en la Fundación Valentín de Madariaga. Noche en Blanco en las cubiertas de Torre Sevilla

Lugar: Plaza Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín 2 – Cartuja

Horario: 20:30 – 22:30

Entrada: Gratuito (requiere reserva)

Público: Todos los públicos

Notas: Visita teatralizada en las alturas de Torre Sevilla con personajes históricos y ficticios.

Lugar: Plaza Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín 2 – Cartuja Horario: 20:30 – 22:30 Entrada: Gratuito (requiere reserva) Público: Todos los públicos Notas: Visita teatralizada en las alturas de Torre Sevilla con personajes históricos y ficticios. La noche en blanco en Santa Lucía: “Sombras eléctricas”

Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n (antigua iglesia de Santa Lucía) – Metropol Parasol / Osario

Horario: 20:00 – 1:10

Entrada: Gratuito

Público: Todos los públicos

Notas: Cine mudo con música electrónica y libros, de la mano de Fran Nuño.

Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n (antigua iglesia de Santa Lucía) – Metropol Parasol / Osario Horario: 20:00 – 1:10 Entrada: Gratuito Público: Todos los públicos Notas: Cine mudo con música electrónica y libros, de la mano de Fran Nuño. La noche en blanco en Santa Lucía: “Culto a la abundancia”

Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario

Horario: 20:00 – 1:10

Entrada: Gratuito

Público: Todos los públicos

Notas: Performance y teatro a cargo de Teatro el Gallinero, una sátira sobre la abundancia y los apuros económicos.

Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario Horario: 20:00 – 1:10 Entrada: Gratuito Público: Todos los públicos Notas: Performance y teatro a cargo de Teatro el Gallinero, una sátira sobre la abundancia y los apuros económicos. La noche en blanco en Santa Lucía: “Magia blanca”

Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario

Horario: 20:00 – 1:10

Entrada: Gratuito

Público: Todos los públicos

Notas: Espectáculo de magia con Pablo Salas, en colaboración con la Asociación de Magos de Sevilla.

Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario Horario: 20:00 – 1:10 Entrada: Gratuito Público: Todos los públicos Notas: Espectáculo de magia con Pablo Salas, en colaboración con la Asociación de Magos de Sevilla. La noche en blanco en Santa Lucía: “Y el regusto (redux)”

Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario

Horario: 20:00 – 1:10

Entrada: Gratuito

Público: Todos los públicos

Notas: Pieza corta de danza contemporánea de la compañía La Imbuición.

Lugar: Plaza de Santa Lucía s/n – Metropol Parasol / Osario Horario: 20:00 – 1:10 Entrada: Gratuito Público: Todos los públicos Notas: Pieza corta de danza contemporánea de la compañía La Imbuición. Ruta teatralizada Historias de la Alameda (ConocerSevilla)

Lugar: Calle Calatrava s/n (Puerta de la Capilla del Carmen) – San Vicente / Alameda

Horarios: 20:00 y 21:45 (por grupos)

Entrada: 7,5 € (requiere reserva)

Público: Todos los públicos

Notas: Recorrido teatralizado por la Alameda de Hércules con momentos históricos y personajes célebres.

Lugar: Calle Calatrava s/n (Puerta de la Capilla del Carmen) – San Vicente / Alameda Horarios: 20:00 y 21:45 (por grupos) Entrada: 7,5 € (requiere reserva) Público: Todos los públicos Notas: Recorrido teatralizado por la Alameda de Hércules con momentos históricos y personajes célebres. Ruta teatralizada entre el Arenal y Triana (ConocerSevilla)

Lugar: Calle Adriano 13 (Puerta de la Capilla del Baratillo) – Arenal / Campana

Horarios: 20:00 y 22:00 (por grupos)

Entrada: 7,5 € (requiere reserva)

Público: Todos los públicos

Notas: Itinerario teatralizado por dos barrios emblemáticos de Sevilla, donde mitos y personajes históricos cobran vida.

Ciencia e ingeniería